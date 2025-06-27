Навіть якщо у вас на подвір'ї оселилися звичайні, цілком безпечні вужі, це все ще може бути досить неприємно, повідомляє 24 Канал. На щастя, змій можна відігнати геть, просто посадивши кілька рослин, запахів яких плазуни не переносять.

Цікаво Ці 3 рослини захистять дім від чаклунів і пристріту: посадіть їх перед воротами

Хризантеми

Листя та квіти хризантем містять речовину, що називається піретрум – і вона є токсичною для багатьох плазунів, а також комах. І якщо ви посадите кілька кущів хризантем навколо свого дому, змії до нього навіть не наважаться наблизитися.

Але ви отримаєте не тільки це, але й захист від попелиці та кліщів – адже хризантеми садять і для боротьби з ними.



Хризантеми у саду / Фото Pexels

Полин

Звичайний пахучий полин, який використовують як засіб для обробки городу чи корм для деяких тварин, може стати вашим захистом від змій на подвір'ї. Все, що потрібно зробити – це не скошувати дику траву, або ж висадити його навмисно біля місць, де ви бачили змій. У поєднанні з іншими рослинами з цього списку полин стане додатковим захистом від вужів та гадюк.



Полин захищає від змій / Фото Pexels

Чорнобривці

Це популярна квітка, яку можна зустріти чи не в кожному саду. Та не всі городники знають, наскільки чорнобривці корисні на ділянці. Різкий запах рослини, особливо листя та вкорінених стебел, дуже неприємний і для змій, і для різноманітних гризунів, тож вони уникатимуть місць, де ростуть чорнобривці.



Чорнобривці варто посадити у саду / Фото Pexels

Часник

Це дуже поширена рослина для боротьби зі шкідниками, а також зміями, що заповзають на ділянку. Сильний запах рослини може відлякати плазунів, адже вони дуже чутливі до різких ароматів. Ви можете також приготувати настоянку з часнику та за допомогою пульверизатора розприскати її по ділянці, аби поширити запах.



Часник потрібно посадити на ділянці / Фото Pexels

Базилік



Базилік має неприємний для змій запах / Фото Pexels

Ця корисна пряність може наповнити ароматом не тільки кухню, але й ваш сад. І запах цей, хоч і є приємним для більшості людей, змії не переносять. Отож, висадивши його, ви не тільки отримаєте захист від плазунів, але й зможете згодом зібрати неймовірну зелень для кулінарних шедеврів.