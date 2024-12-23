Куда повесить рождественского паука: притянете удачу в дом

Рождественский соломенный паук – это важный атрибут праздника, который в последние годы пережил новый всплеск популярности. Вот только вписать его в современный интерьер иногда бывает непросто.

Рождественский паук – это традиционное украшение, изготавливается из десятков, а то и сотен соломенных трубочек, сообщает 24 Канал. Этих почти невесомых пауков вешают в доме, чтобы они отгоняли злых духов и забирали негатив из семьи. Но где именно приспособить паука, знают не все.

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Посередине дома

Традиционно паука подвешивали к центральной балке дома на длинном волосе из конского хвоста. Благодаря круговороту воздуха из входной двери и печи большой паук вместе с украшениями поворачивается в разные стороны.

Кстати, так на пауке даже проводят гадания: под ним нужно поставить свечу, и через тепло он начнет крутиться, а на стенах будут отражаться тени. Если паук вращается слева – вроде бы стоит ждать голодного года, а если справа – семья будет иметь хороший урожай.

Впрочем, худшим знаком считалось, если паук стоит на месте. На этом месте паук также приносит удачу в дом.

Возле входной двери

Считается, что в течение года паук впитывает в себя негативную энергетику и защищает от злых духов – а где он может сделать это лучше, как не у входной двери, где чаще всего бывают незнакомцы?

Именно по этой причине паук после рождественских праздников не выбрасывают, а оставляют висеть аж на целый год. Следующей зимой нужно изготовить еще одного паука, а после этого сжечь старого. Сжегши его, вы избавитесь от всего негатива, что накопили за год.

Над столом

Пауков, или очень похожие на них украшения, изготавливают и в других странах. Например, известны они на севере Европы, прежде всего у шведов. Их делают из камыша и соломы и украшают яичной скорлупой, кусочками дерева, птичьими перьями и пряжей.

Их цель – обеспечить хороший урожай в следующем году, и поэтому их всегда вешают над обеденным столом.

Вот еще несколько удачных мест для рождественского паука: