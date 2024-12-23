Куда повесить рождественского паука: притянете удачу в дом
Рождественский соломенный паук – это важный атрибут праздника, который в последние годы пережил новый всплеск популярности. Вот только вписать его в современный интерьер иногда бывает непросто.
Рождественский паук – это традиционное украшение, изготавливается из десятков, а то и сотен соломенных трубочек, сообщает 24 Канал. Этих почти невесомых пауков вешают в доме, чтобы они отгоняли злых духов и забирали негатив из семьи. Но где именно приспособить паука, знают не все.
Интересно Что поставить в углу покутья на Сочельник: 5 важных предметов
Посередине дома
Традиционно паука подвешивали к центральной балке дома на длинном волосе из конского хвоста. Благодаря круговороту воздуха из входной двери и печи большой паук вместе с украшениями поворачивается в разные стороны.
Кстати, так на пауке даже проводят гадания: под ним нужно поставить свечу, и через тепло он начнет крутиться, а на стенах будут отражаться тени. Если паук вращается слева – вроде бы стоит ждать голодного года, а если справа – семья будет иметь хороший урожай.
Впрочем, худшим знаком считалось, если паук стоит на месте. На этом месте паук также приносит удачу в дом.
Возле входной двери
Считается, что в течение года паук впитывает в себя негативную энергетику и защищает от злых духов – а где он может сделать это лучше, как не у входной двери, где чаще всего бывают незнакомцы?
Именно по этой причине паук после рождественских праздников не выбрасывают, а оставляют висеть аж на целый год. Следующей зимой нужно изготовить еще одного паука, а после этого сжечь старого. Сжегши его, вы избавитесь от всего негатива, что накопили за год.
Над столом
Пауков, или очень похожие на них украшения, изготавливают и в других странах. Например, известны они на севере Европы, прежде всего у шведов. Их делают из камыша и соломы и украшают яичной скорлупой, кусочками дерева, птичьими перьями и пряжей.
Их цель – обеспечить хороший урожай в следующем году, и поэтому их всегда вешают над обеденным столом.
Вот еще несколько удачных мест для рождественского паука:
- Возле большого вазона. Так ваш паук органично сочетается с растениями и подчеркнет и уют, и экологичность вашего дома.
- Под карнизом на окне. Вашим пауком не только будут восхищаться все, но и он будет отбрасывать игривые тени от солнечного света.
- В рабочем пространстве. Над столом для работы и учебы легкие и плавные движения паука помогут вам расслабиться и настроиться на продуктивность.