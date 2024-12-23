Куди повішати різдвяного павука: притягнете удачу в дім

Різдвяний солом'яний павук – це важливий атрибут свята, який останніми роками пережив новий сплеск популярності. Ось тільки вписати його у сучасний інтер'єр іноді буває непросто.

Різдвяний павук – це традиційна прикраса, що виготовляється з десятків, а то й сотень солом'яних трубочок, повідомляє 24 Канал. Цих майже невагомих павуків вішають у домі, аби вони відганяли злих духів та забирали негатив із сім'ї. Але де саме припасувати павука, знають не всі.

Цікаво Що поставити на покуті на Святвечір: 5 важливих предметів

Посередині хати

Традиційно павука підвішували до центральної балки хати на довгій волосині з кінського хвоста. Завдяки колообігу повітря з вхідних дверей та печі великий павук разом із прикрасами повертається в різні боки.

До речі, так на павуку навіть проводять ворожіння: під ним потрібно поставити свічку, і через тепло він почне крутитися, а на стінах відбиватимуться тіні. Якщо павук обертається ліворуч – начебто варто чекати голодного року, а якщо праворуч – родина матиме гарний урожай.

Втім, найгіршим знаком вважалося, якщо павук стоїть на місці. На цьому місці павук також приносить удачу в оселю.

Біля вхідних дверей

Вважається, що протягом року павук вбирає у себе негативну енергетику та захищає від злих духів – а де він може зробити це краще, як не біля вхідних дверей, де частіше за усе бувають незнайомці?

Саме з цієї причини павук після різдвяних свят не викидають, а залишають висіти аж на цілий рік. Наступної зими потрібно виготовити ще одного павука, а після цього спалити старого. Спаливши його, ви позбудетеся усього негативу, що накопичили за рік.

Над столом

Павуків, чи дуже схожі на них прикраси, виготовляють і в інших країнах. Наприклад, відомі вони на півночі Європи, передусім у шведів. Їх роблять з очерету та соломи й прикрашають яєчною шкаралупою, шматочками дерева, пташиним пір'ям та пряжею.

Їхня мета – забезпечити гарний урожай наступного року, і тому їх завжди вішають над обіднім столом.

Ось ще кілька вдалих місць для різдвяного павука: