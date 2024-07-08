Куда на самом деле нужно заливать гель для стирки: единицы знают этот лайфхак

Гель для стирки может быть очень полезным, если его использовать правильно. Впрочем, если не знать меры, он может и "угробить" вашу стиральную машинку.

Современные стиральные машинки предусматривают использование не только порошка для стирки, но и специального геля, и выбор зависит только от ваших предпочтений и типа вещей, которые вам нужно постирать.

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Разобраться со стиральным порошком гораздо проще, ведь здесь выбор только за тем, сколько его взять и куда забросить: в контейнер или прямо в барабан. Впрочем, вопрос о том, куда заливать гель для стирки, остается актуальным.

Можно ли заливать гель в отсек для порошка

Если вы думаете, можно ли просто залить гель вместо порошка в соответствующий отсек, то специалисты не исключают, что делать так можно. Особенно важно это для людей, которые имеют стиральные машинки, в которых нет отдельного отсека для геля. Впрочем, гель можно добавлять и непосредственно на вещи, которые вы хотите постирать, или же в барабан стиральной машины.



Стиральная машина работает / Фото Pexels

Для чего нужны три отделения в стиральной машине

Несмотря на то, что стиральные машины ежегодно становятся все более технологичными, они все еще остаются достаточно универсальными и простыми в использовании. И практически все машинки имеют специальное отделение для порошка, которое разделено на несколько отсеков, расположенных параллельно.

Также там есть различные контейнеры для жидких моющих средств. Обычно производители помещают прямо на контейнер специальную инструкцию по использованию геля, поэтому вам нужно только изучить ее внимательно.