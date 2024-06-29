Когда вы готовите еду на сковородке, о внимательности забывать нельзя: малейшая неосторожность, и приходится мириться или с испорченными блюдами, или со сковородкой, на которой налипла половина еды.

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Трюк с солью

Если вы не хотите, чтобы к сковородке не прилипала пища, вы можете использовать продукт, который есть на каждой кухне – а именно соль. Сперва вам нужно поставить сковородку на огонь, а затем добавить туда столовую ложку кокосового масла. Дайте ему растаять, поворачивая сковородку, чтобы края были равномерно покрыты.

После этого удалите остатки масла и насыпьте щедрое количество соли, чтобы все дно сковороды было покрыто. Сковороду нужно протереть бумажным полотенцем, не забывая о краях. После этого соль можно удалить другим бумажным полотенцем. Этот трюк приведет к тому, что еда больше не будет липнуть к сковороде.

Впрочем, этой процедуры хватит всего на несколько приготовлений, и повторять ее придется, как только вы заметите, что еда снова прилипает к сковородке.



Сковородку можно натереть солью / Фото Pexels

Что делать, когда сковородка пригорает

Еще один простой способ предотвратить пригорание и налипание пищи ко дну – предварительно хорошо ее разогреть. В большинстве случаев даже такого простого действия будет вполне достаточно. Наливать масло нужно уже на горячую сковороду. После этого оставьте ее еще немного, и только потом кладите продукты.

А если вы готовите в кастрюле из нержавеющей стали, ставьте ее на медленный огонь. Это поможет не только избежать пригорания пищи, но и налипания ее ко дну.