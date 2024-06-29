Коли ви готуєте їжу на сковорідці, про уважність забувати не можна: найменша необережність, і доводиться миритися або з зіпсованими стравами, або зі сковорідкою, на якій налипла половина їжі.

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Трюк з сіллю

Якщо ви не хочете, щоб до сковорідки не прилипала їжа, ви можете використати продукт, який є на кожній кухні – а саме сіль. Спершу вам потрібно поставити сковорідку на вогонь, а потім додати туди столову ложку кокосової олії. Дайте йому розтанути, повертаючи сковорідку, щоб краї були рівномірно покриті.

Після цього видаліть залишки олії та насипте щедру кількість солі, щоб все дно сковороди було покрите. Пательню потрібно протерти паперовим рушником, не забуваючи про краї. Після цього сіль можна видалити іншим паперовим рушником. Цей трюк призведе до того, що їжа більше не буде липнути до сковороди.

Втім, цієї процедури вистачить всього на кілька приготувань, і повторювати її доведеться, щойно ви помітите, що їжа знову прилипає до сковорідки.



Сковорідку можна натерти сіллю / Фото Pexels

Що робити, коли сковорідка пригорає

Ще один простий спосіб запобігти пригоранню та налипанню їжі до дна – попередньо добре її розігріти. У більшості випадків навіть такої простої дії буде цілком достатньо. Наливати олію потрібно вже на гарячу пательню. Після цього залиште її ще трохи, і тільки потім кладіть продукти.

А якщо ви готуєте у каструлі з нержавіючої сталі, ставте її на повільний вогонь. Це допоможе не тільки уникнути пригоранню їжі, але й налипанню її до дна.