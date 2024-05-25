Не уксусом или пищевой содой: чем отбелить постельное белье

Хозяйки всегда мечтают об идеально белых простынях, поэтому прибегают к применению химических средств. Белоснежного эффекта можно достичь даже всегда натуральном продукта, который найдется на большинстве кухонь.

Со временем постельное белье может тускнеть или желтеть. Длительное использование также существенно влияют на цвет. Не всегда стиральная машинка способна справиться с тем, чтобы отбелить постель с помощью стирального порошка, поэтому стоит прибегать к действительно вспомогательным методам.

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Не во всех случаях помогает отбеливатель, поскольку содержит хлор, который вступает в химическую реакцию с белками пота и жира тела, вызывая появление желтых пятен. Зато справиться с отбеливанием поможет лимонный сок. Он легкодоступный, экологически чистый и способен прекрасно справиться с отбеливанием.



Лимонный сок отбеливает постельное белье / Фото Pexels

Как отбелить постель лимонным соком

Лимонный сок нанесите на загрязненный участок и дайте ему постоять 10 – 15 минут для того, чтобы лимонная кислота расщепила пятна. После этого поставьте постельное белье в стиральную машину и добавьте стиральный порошок.

Непосредственно в стиральную машинку в качестве смягчителя можно добавить половину или чашку лимонного сока, кислотность которого поможет осветлить и отбелить ткань.

После стирки постельное белье переложите в сушильную машину или высушите на свежем воздухе. Что интересно, солнечный свет естественным образом способен хорошо отбелить белье.

Эксперты говорят, что уже после того, как постель полностью высохнет, вы сможете увидеть заметные результаты. Постель станет белее и свежее благодаря отбеливающей силе лимонного сока.