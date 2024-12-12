Покупайте домой лимоны: вы даже не знали, какие они полезны в быту

Лимоны чаще всего мы покупаем домой для того, чтобы добавлять их в чай или использовать в кулинарии. Но оказывается, польза лимонов недооценена, поскольку они являются достаточно полезными в быту.

В лимонном соке содержится кислота, которая способна помочь в стирке, почистить медь, отстирать от пятен белые вещи, или очистить от плохого запаха разделочную доску, пишет 24 Канал со ссылкой на Марту Стюарт.

Читайте также Зачем класть на батарею лавровый лист: о секрете знают единицы

Удаление ржавчины

Если на поверхности дома заметили легкую ржавчину, то обращаться к химическим средствам не стоит, поскольку справиться с этой проблемой сможет обычный лимонный сок. Выжмите его на ножницы или любой другой предмет с ржавчиной, посыпьте сверху солью и немного потрите. Оставьте на некоторое время, а затем вытрите насухо, чтобы предотвратить образование ржавчины в будущем.

Очистка микроволновой печи

Мы постоянно пользуемся микроволновкой, поэтому она способна загрязняться. Чтобы ее очистить, растворите 4 столовые ложки лимонного сока в стакане воды. Поставьте ее внутрь на 5 минут и включите. Такой лайфхак поможет увлажнить стенки техники, поэтому все остатки пищи и грязь станет гораздо легче отмыть.



Лимон можно использовать в быту / Фото Pexels

Очистка разделочной доски

Разделочная доска от лука, чеснока или рыбы может иметь очень плохой запах. Чтобы его избежать, нужно разрезать половинку лимона и протереть им доску, оставить на 20 минут, а затем смыть.

Удаление стойких пятен

Не все вещи хорошо отстирываются, поэтому некоторые пятна надо замочить в лимонном соке на час. Метод является вспомогательным от пятен чая, ягод и кофе. Если же пятно останется, то его надо еще раз намочить в пасте из соды и лимонного сока и потереть этой кашицей грязный участок.

Осветление белой одежды

Из лимона можно сделать отбеливатель. В кастрюлю надо налить воду и добавить внутрь ломтики лимона и довести все до кипения. После этого огонь надо выключить и поставить в кастрюлю белье. Все оставьте на ночь, а утром постирайте одежду.

Очистка меди

Изделия из меди со временем тускнеют, поэтому для того, чтобы вернуть им прежнее состояние, надо воспользоваться лимоном. Окуните медь в миску с солью и натрите сверху лимоном. Тогда все смойте жесткой губкой.