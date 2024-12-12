Купуйте додому лимони: ви навіть не знали, які вони корисні в побуті

Лимони найчастіше ми купуємо додому для того, щоб додавати їх до чаю чи використовувати в кулінарії. Та виявляється, користь лимонів недооцінена, оскільки вони є досить помічними в побуті.

У лимонному соці міститься кислота, яка здатна допомогти в пранні, почистити мідь, відіпрати від плям білі речі, чи очистити від поганого запаху обробну дошку, пише 24 Канал з посиланням на Марту Стюарт.

Читайте також Навіщо класти на батарею лавровий лист: про секрет знають одиниці

Видалення іржі

Якщо на поверхні вдома помітили легку іржу, то звертатися до хімічних засобів не варто, оскільки впоратися з цією проблемою зможе звичайний лимонний сік. Вичавіть його на ножиці чи будь-який інший предмет з іржею, посипте зверху сіллю й трохи потріть. Залишіть на деякий час, а потім витріть насухо, щоб запобігти утворенню іржі в майбутньому.

Очищення мікрохвильової печі

Ми постійно користуємося мікрохвильовкою, тож вона здатна забруднюватися. Щоб її очистити, розчиніть 4 столові ложки лимонного соку в склянці води. Поставте її всередину на 5 хвилин та увімкніть. Такий лайфхак допоможе зволожити стінки техніки, тож усі залишки їжі й бруд стане набагато легше відмити.



Лимон можна використовувати в побуті / Фото Pexels

Очищення обробної дошки

Обробна дошка від цибулі, часнику чи риби може мати дуже поганий запах. Щоб його уникнути, потрібно розрізати половинку лимона й протерти ним дошку, залишити на 20 хвилин, а потім змити.

Видалення стійких плям

Не всі речі добре відпираються, тому деякі плями треба замочити в лимонному соці на годину. Метод є помічним від плям чаю, ягід та кави. Якщо ж пляма залишиться, то її треба ще раз намочити в пасті з соди та лимонного соку й потерти цією кашкою брудну ділянку.

Висвітлення білого одягу

З лимона можна зробити відбілювач. У каструлю треба налити воду й додати всередину скибочки лимона й довести все до кипіння. Після цього вогонь треба вимкнути й поставити в каструлю білизну. Все залишіть на ніч, а зранку виперіть одяг.

Очищення міді

Вироби з міді з часом тьмяніють, тож для того, аби повернути їм попередній стан, треба скористатися лимоном. Занурте мідь в миску з сіллю й натріть зверху лимоном. Тоді все змийте жорсткою губкою.