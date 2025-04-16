Розовый сад станет потрясающим: топовые подкормки, которые советуют садоводы

Весна является лучшим временем для подкормки розы. Своевременная и правильная подкормка обеспечит цветущий сад, от которого невозможно будет оторвать взгляд.

Роскошный розарий требует особого ухода, пишет 24 Канал. Подкормка является очень важной, поскольку стимулирует цветы расти. Для наращивания зелени нужен азот, а для образования красивых бутонов – фосфор.

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Подкормка розы минеральными удобрениями

Минеральные удобрения идеально подходят для подкормки роз. Найти их можно в агромагазинах. Чтобы цветы пышно цвели, удобрения вносятся вечером в период набухания бутонов.

Для быстрого образования бутонов, лучшего цветения и укрепления иммунитета растения, советуем выбирать фосфорно-калийные удобрения. Азотные подойдут для укрепления корневой системы.



Садоводы рассказали лучшую подкормку для розы / Фото Pexels

В период развития бутонов нужно вносить кальциевую селитру. А вот сульфат калия лучше всего давать растения в конце мая, чтобы уберечь кусты от возможных болезней. Чтобы стимулировать рост цветов воспользуйтесь гуматом натрия. Им можно опрыскать стебли и листья роз в период цветения.

Подкормка розы весной народными методами

Подкармливать розу можно компостом или перепревшим навозом. На один куст вам понадобится 300 граммов удобрения.

Кстати, ранее мы рассказывали, какие растения нельзя никогда сажать возле дома – оказывается, некоторые из них могут навредить.

Хорошо питает кусты кальцием и магнием яичная скорлупа. Подкармливают кусты роз азотом чайные пакетики. Банановая кожура обогащает розы калием, укрепляет корни и даже отпугивает насекомых. Отходы нужно вносить в почву возле стебля.

Кроме того, розы очень любят древесную золу, которая богата фосфором и калием. Садоводы говорят, что любят использовать такую подкормку, поскольку она отпугивает грибок. На один куст нужно 300 граммов золы, который надо рассыпать на землю вокруг стебля.