Посадите пион в этом месте: будет цвести обильнее, чем когда-либо

Пион – это невероятное растение, которое сейчас как раз находится на пике цветения. И если вы еще не решились посадить эту привередливую красавицу у себя на участке, нужно сперва найти для него идеальное место в саду.

Большинство садоводов советуют высаживать пионы осенью – ведь именно в этот период они лучше приживаются, сообщает 24 Канал со ссылкой на Agromarket. Впрочем, подобрать место для красивого цветка можно уже сейчас.

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Где посадить пион?

Если вы ищете идеальный участок в своем саду, чтобы высадить это шикарное растение, нужно учесть несколько факторов. Прежде всего, пион не любит прямых летних солнечных лучей. Но это не значит, что его нужно спрятать в тень – там он также растет плохо и практически не цветет.

Выберите такое место в саду, на котором вы бы хотели видеть пион в течение десятилетия. Но не слишком близко к деревьям или стенам – между ними должно оставаться по крайней мере два метра для полноценного развития корневой системы пиона.

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Идеальное же место для растения – это восточная сторона дома в нескольких метрах от стены.



Пион лучше сажать на востоке участка / Фото Pexels

Как посадить пион?

Пион, к счастью, не слишком требователен к почве. Поэтому нужно просто выкопать яму глубиной по крайней мере в полметра, и засыпать сначала дренаж, чтобы выводились излишки воды. Пионы не будут расти на болотистой местности, ведь избыток воды для этих растений может стать губительным.

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На дренаж нужно насыпать питательного грунта, и уже на эту "подушку" положить корневища. Немного утрамбуйте, чтобы куст не слишком сильно осел во время первого полива. Если рядом сажаете несколько кустов, оставляйте между ними расстояние по крайней мере в 70 сантиметров.

В таком случае раскидистые кусты не будут мешать друг другу во время роста, и между ними хорошо будет проходить воздух. Если сажаете пионы осенью, не бойтесь углубить корневища и накрыть сверху хорошим слоем земли. Когда высаживаете весной, можно сажать не так глубоко.