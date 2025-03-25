Будет богатый урожай: 5 сортов лука, которые обожают дачники

Начинается посевной сезон, поэтому дачники уже начинают выбирать для себя лучшие сорта овощей для посадки. Важно выбирать такие сорта лука, которые смогут дольше простоять и долго храниться.

Огородники рекомендуют отдавать предпочтение сортам, которые можно выращивать в разных климатических условиях, которые смогут гарантировать урожай даже при нестабильной погоде, пишет 24 Канал.

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Дачники выделили несколько лучших сортов, которые родят крупные овощи и имеют хороший вкус.

Кролл

Этот сорт созревает весной и быстро вырастает, поэтому урожай можно ожидать уже через месяц после посадки.

Штуттгартен Ризен

Сорт этого лука является одним из самых популярных в мире. Он тоже отличается ранним сроком созревания. Урожай можно собирать уже через 90 дней после посева. Луковицы имеют массу до 150 граммов и могут храниться 6 месяцев без потери вкусовых качеств.



Сорта лука, которые долго хранятся и имеют отличный вкус / Фото Pexels

Прашка

Семена этого сорта высевают в почву в апреле, а собирать урожай уже можно с мая по ноябрь. Лук имеет мягкий вкус и особенность в том, что может зимовать прямо в земле.

Кармен

Этот сорт красного лука имеет средний срок созревания. Овощи имеют бордовый окрас и полуострый вкус. Средняя масса овощей составляет 100 граммов. Дачники советуют этот лук для термической обработки и салатов. Хранится такой лук в течение 5 месяцев.

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Сноуболл

Белый сорт лука созревает уже через 100 дней. Вес луковицы имеет примерно 90 – 110 граммов. Овощ отличается характерным нежным и немного сладким вкусом. Хорошо такой лук употреблять в свежем виде и для приготовления соусов. В среднем такой лук может простоять до 4 месяцев.