4 лучшие ткани для лета: даже в жару не будете потеть

Лето – это прекрасное время года, но только в случае, если вы подберете удачную одежду. Ведь париться в тяжелых балахонах и жарких штанах в жару не хочется никому.

Для того, чтобы летний отдых был комфортным и легким, нужно тщательно отнестись к подбору своего наряда, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Текстиль Контакт". И предпочтение советуют отдавать натуральным тканям.

Интересно 5 способов спасти ломкие волосы: локоны станут удивительными

Хлопок

Эта натуральная ткань растительного происхождения имеет немало преимуществ – и основными из них являются широкое разнообразие вариантов и небольшая стоимость. Хлопок легко поддается окрашиванию, и поэтому можно выбрать одежду любой расцветки и с очень интересными принтами.

Кроме того, хлопок не вызывает аллергий и дерматитов, прекрасно подходит для детской и взрослой ежедневной одежды. Материал не препятствует дыханию тела и прекрасно пропускает воздух, а значит, идеально подходит для жарких летних дней.

Лен

Эта натуральная ткань также очень часто используется для пошива ежедневной одежды. И особенностью льна является натуральная прохлада, что может создать комфорт для тела даже в самые жаркие дни.

Дело в том, что материал прекрасно пропускает воздух и позволяет коже дышать. Но любители льна также знают и о главном недостатке ткани: она очень легко мнется, а это может ухудшить презентабельный вид наряда.



Одежда изо льна подходит для жаркой погоды / Фото Pexels

Шифон

Это тонкая, воздушная ткань, изготавливается из хлопковых или шелковых волокон. Материал выглядит привлекательно, приятный на ощупь и не вызывает аллергических реакций от контакта с кожей.

Шифон также может иметь любую расцветку и хорошо подходит для пошива платьев, комбинезонов и сарафанов.

Кстати, ранее мы делились простым способом отбелить любую ткань и вернуть ей яркость.

Шелк

Это – дорогая ткань, но ее вид точно стоит каждой гривны. Особенность шелка заключается не только в благородном блеске на поверхности ткани, но и в том, что он позволяет телу дышать и подходит даже для жаркой погоды.