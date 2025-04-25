Чтобы май для человека прошел хорошо, стоит учесть определенные календарные дни, пишет 24 Канал. Негативные даты влияют на наше моральное и физическое состояние, поэтому если их запланировать в неподходящую дату, то планы так и не получится осуществить.

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Лунный календарь дел на май

Растущая Луна: 1 – 3 мая и 5 – 11 мая;

1 – 3 мая и 5 – 11 мая; Полнолуние : 12 мая;

: 12 мая; Убывающая Луна : 13 – 19 мая и 21 – 26 мая;

: 13 – 19 мая и 21 – 26 мая; Новолуние: 27 мая.

Уже многие знают, что энергетика каждой фазы Луны влияет на нашу жизнь, поэтому астрологи предостерегают от дел, которые надо начинать в Полнолуние или Новолуние. Лучше всего подходить к задачам в период роста Луны. С 1 по 3 мая и с 5 по 11 мая можно делать любые дела. Все они принесут позитив.



Лунный календарь дел на май / Фото Pexels

Когда Луна будет убывающей, тогда надо закрывать все незавершенные дела, как тянутся уже не один месяц. Нельзя выполнять никаких задач 12 мая, поскольку этот день имеет негативное влияние на людей.

Для тех, кто планирует в мае финансовые операции, походы к косметологам или другим beauty-мастерам, или поездки, то рекомендуем обратить внимание на правильные дни, которые подойдут для решения дел.

Лучшие дни для финансовых операций: 1, 3, 5, 7, 9, 11 мая

Самые лучшие даты для любых начинаний: 2, 6, 10 мая

Лучшие дни для косметических процедур: 15, 17, 19, 21, 23, 25 мая.

Самые лучшие дни для поездок: 2, 5, 6, 8, 10 мая.

Лунный календарь дел на май является четким ориентиром, который указывает на то, когда можно заниматься определенными делами, а когда от них лучше отказаться.