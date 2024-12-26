Люди верят в то, что Луна имеет активное влияние на все живое на этой планете, пишет 24 Канал. Определенная фаза влияет на многие факторы: рост волос, ногтей, состояние кожи и тому подобное. Также полезно определять с помощью лунного календаря удачные дни для косметических процедур.

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Лунный календарь красоты на январь

Пользуйтесь лунным календарем, чтобы выбрать лучшие дни для похода к мастерам по маникюру, бровям, парикмахерам и косметологам.

Если ногти после процедуры ломаются, наращенные ресницы выпадают, а брови быстро смываются, то это может лишь свидетельствовать о том, что вы выбрали для процедуры неправильный день. Именно поэтому стоит знать, какие дни являются удачными, а каких дат надо избегать. Определить это можно благодаря фазам Луны в январе.

Луна убывающая Луна – 15 – 28 января;

– 15 – 28 января; Новая Луна – 29 января;

– 29 января; Растущая Луна – 1 – 13, 30 – 31 января;

– 1 – 13, 30 – 31 января; Полнолуние – 14 января.



Календарь красоты на январь 2025 / Фото Pexels

Лучшие дни для косметических процедур в январе

Правильные дни для стрижки и окрашивания волос сделают его здоровым – пряди станут крепче и получат блеск. Ногти будут долго держаться, форма бровей длительное время не будет смываться, наращенные ресницы будут долго носиться, а поход к косметологу будет приятным.

Окрашивание волос: 3, 7, 15, 22, 28, 31 января;

3, 7, 15, 22, 28, 31 января; Стрижка волос : 2, 5, 9, 13, 18, 24, 27 января;

: 2, 5, 9, 13, 18, 24, 27 января; Маникюр: 1, 6, 8, 15, 20, 25, 30 января;

1, 6, 8, 15, 20, 25, 30 января; Педикюр : 4, 10, 12, 19, 21, 26, 29 января;

: 4, 10, 12, 19, 21, 26, 29 января; Окрашивание бровей : 11, 16, 17, 23, 31 января;

: 11, 16, 17, 23, 31 января; Ламинирование ресниц : 2, 7, 9, 15, 22, 28, 30, 31 января;

: 2, 7, 9, 15, 22, 28, 30, 31 января; Поход к косметологу: 5, 6, 13, 18, 20, 24, 27, 29 января.

Важно понимать, что по лунному календарю, косметические процедуры нельзя проводить в дни, когда Луна находится в Новолунии или Полнолунии. Любые походы к мастерам лучше переносить. Самым удачным периодом является тот, когда Луна растет.