Люди верят в то, что Луна имеет значительное влияние на все события в нашей жизни, пишет 24 Канал. Именно поэтому очень важно сверяться с удачными и опасными днями, чтобы понимать, какие дни для нас будут эффективными и принесут максимум пользы нашему внешнему виду.
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Фазы меняются каждый месяц, впрочем есть общий календарь красоты, согласно которому можно точно запланировать себе любые косметические процедуры и знать, что они пройдут удачно.
Каждая женщина обращала внимание на то, что после одного похода к мастеру ногти носятся хорошо, другой раз они уже ломаются через несколько дней. Все это зависит от фазы Луны. Чтобы с вами не случилось никаких проблем, стрижка была удачной, покраска не смывалась, а лицо после похода к косметологу было в идеальном состоянии, советуем воспользоваться календарем красоты на 2025 год.
Именно советы астрологов дадут вам понять, когда же именно подбирать для себя эти благоприятные дни, чтобы быть уверенными в правильных датах для косметических процедур.
Январь
- Стрижка и окрашивание: 4, 8, 11, 19, 28.
- Уход за кожей: 3, 10, 25.
- Маникюр и педикюр: 5, 12, 20, 29.
Февраль
- Стрижка: 1, 7, 15, 22, 28.
- Окрашивание: 8, 10, 23.
- Косметолог: 6, 12, 24.
- Ламинирование ресниц или бровей: 9, 14, 27.
Март
- Стрижка: 3, 13, 20, 25.
- Окрашивание: 4, 10, 18.
- Маникюр и педикюр: 5, 15, 22, 30.
- Косметолог: 2, 11, 29.
Идеальные даты для стрижки волос в марте / Фото из инстаграма Алины Френдий
Апрель
- Стрижка: 5, 12, 19, 28.
- Окрашивание: 6, 14, 20.
- Косметолог: 8, 15, 25.
- Эпиляция: 7, 13, 26.
Май
- Стрижка: 2, 10, 16, 24.
- Окрашивание: 3, 12, 22.
- Маникюр и педикюр: 5, 11, 18, 29.
- Уход за кожей: 4, 15, 27.
Июнь
- Стрижка:, 1, 7, 14 _COPY2 21.
- Окрашивание: 3, 8, 19.
- Эпиляция: 6, 12, 28.
- Косметолог: 9, 16, 25.
Удачные дни для окрашивания волос в июне / Фото из инстаграма Дарьи Трегубовой
Июль
- Стрижка: 5, 12, 19, 26.
- Окрашивание: 6, 14, 22.
- Ламинирование ресниц: 7, 15, 27.
- Уход за кожей: 8, 13, 29.
Август
- Стрижка: 2, 9, 15, 23.
- Окрашивание: 3, 10, 21.
- Маникюр и педикюр: 4, 12, 20, 28.
- Эпиляция: 5, 11, 25.
Сентябрь
- Стрижка: 4, 11, 18, 25.
- Окрашивание: 5, 13, 22.
- Уход за кожей: 6, 14, 28.
- Косметолог: 7, 16, 26.
Лучшие дни для ухода за волосами в сентябре / Фото из инстаграма Маши Ефросининой
Октябрь
- Стрижка: 1, 8, 15, 22, 29.
- Окрашивание: 3, 9, 18.
- Маникюр и педикюр: 5, 12, 20, 30.
- Эпиляция: 4, 14, 27.
Ноябрь
- Стрижка: 2, 9, 17, 24.
- Окрашивание: 4, 10, 19.
- Уход за кожей: 5, 13, 29.
- Ламинирование: 6, 15, 25.
Декабрь
- Стрижка: 3, 10, 16, 23, 31.
- Окрашивание: 4, 11, 20.
- Маникюр и педикюр: 5, 12, 19, 28.
- Косметолог: 6, 14, 26.
Астрологи говорят, что косметические процедуры в правильный день влияют на успех, уверенность, улучшение настроения и здоровья, поэтому обращайте на них внимание.