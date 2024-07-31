Фазы Луны влияют не только на приливы и отливы, но и на состояние и самочувствие человека. И в августе нас ожидает несколько очень удачных и опасных дней. Поэтому для того, чтобы месяц не принес лишних неприятных сюрпризов, лучше запомнить даты, в которые стоит быть особенно осторожными. Советы 24 подготовили подробный лунный календарь на август.

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Лунный календарь на август 1 августа Убывающая луна 25 день 2 августа Убывающая луна 26 день 3 августа Угасающая луна 27 день 4 августа Новая Луна 28 день 5 августа Новая Луна 0 день 6 августа Растущая луна 1 день 7 августа Растущая луна 2 день 8 августа Растущая луна 3 день 9 августа Растущая луна 4 день 10 августа Растущая луна 5 день 11 августа Растущая луна 6 день 12 августа Первая четверть 7 день 13 августа Растущая луна 8 день 14 августа Растущая луна 9 день 15 августа Растущая луна 10 день 16 августа Растущая луна 11 день 17 августа Растущая луна 12 день 18 августа Растущая луна 13 день 19 августа Растущая луна 14 день 20 августа Полнолуние 15 день 21 августа Убывающая луна 16 день 22 августа Убывающая луна 17 день 23 августа Убывающая луна 18 день 24 августа Убывающая луна 19 день 25 августа Убывающая луна 20 день 26 августа Убывающая луна 21 день 27 августа Последняя четверть 22 день 28 августа Убывающая луна 23 день 29 августа Убывающая луна 24 день 30 августа Убывающая луна 25 день 31 августа Убывающая луна 26 день

Влияние Луны на человека

Луна может по-разному влиять на состояние человека, и все зависит от ее фазы. Например, считается, что Новая Луна – это идеальное время для того, чтобы подумать над началом новых дел, замыслов, творческих идей. Но воплощать их сразу не стоит – для этого идеально подойдет фаза Растущей Луны.

В Полнолуние люди становятся более склонными к быстрым, необдуманным решениям, поэтому вам нужно быть максимально осторожными, чтобы впоследствии о них не пожалеть. Зато Первая четверть будет наиболее продуктивным временем, поэтому астрологи советуют использовать его с максимальной пользой.

Последняя четверть Луны считается хорошим временем для рефлексии, подведения итогов.

Какие есть удачные и опасные дни в августе

В этом месяце нужно хорошо использовать благоприятный период – с 6 по 18 августа. Месяц растет, поэтому нужно реализовать все свои замыслы и планы. А наиболее успешными будут такие даты: 6, 10 – 11, 14, 18, 21, 25.

Зато среди опасных дней в августе – 1, 7, 9, 13, 16, 31 число. Также нужно быть осторожными в период Новолуния (4 – 5) и в Полнолуние.