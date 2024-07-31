Фазы Луны влияют не только на приливы и отливы, но и на состояние и самочувствие человека. И в августе нас ожидает несколько очень удачных и опасных дней. Поэтому для того, чтобы месяц не принес лишних неприятных сюрпризов, лучше запомнить даты, в которые стоит быть особенно осторожными. Советы 24 подготовили подробный лунный календарь на август.
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|1 августа
|Убывающая луна
|25 день
|2 августа
|Убывающая луна
|26 день
|3 августа
|Угасающая луна
|27 день
|4 августа
|Новая Луна
|28 день
|5 августа
|Новая Луна
|0 день
|6 августа
|Растущая луна
|1 день
|7 августа
|Растущая луна
|2 день
|8 августа
|Растущая луна
|3 день
|9 августа
|Растущая луна
|4 день
|10 августа
|Растущая луна
|5 день
|11 августа
|Растущая луна
|6 день
|12 августа
|Первая четверть
|7 день
|13 августа
|Растущая луна
|8 день
|14 августа
|Растущая луна
|9 день
|15 августа
|Растущая луна
|10 день
|16 августа
|Растущая луна
|11 день
|17 августа
|Растущая луна
|12 день
|18 августа
|Растущая луна
|13 день
|19 августа
|Растущая луна
|14 день
|20 августа
|Полнолуние
|15 день
|21 августа
|Убывающая луна
|16 день
|22 августа
|Убывающая луна
|17 день
|23 августа
|Убывающая луна
|18 день
|24 августа
|Убывающая луна
|19 день
|25 августа
|Убывающая луна
|20 день
|26 августа
|Убывающая луна
|21 день
|27 августа
|Последняя четверть
|22 день
|28 августа
|Убывающая луна
|23 день
|29 августа
|Убывающая луна
|24 день
|30 августа
|Убывающая луна
|25 день
|31 августа
|Убывающая луна
|26 день
Влияние Луны на человека
Луна может по-разному влиять на состояние человека, и все зависит от ее фазы. Например, считается, что Новая Луна – это идеальное время для того, чтобы подумать над началом новых дел, замыслов, творческих идей. Но воплощать их сразу не стоит – для этого идеально подойдет фаза Растущей Луны.
В Полнолуние люди становятся более склонными к быстрым, необдуманным решениям, поэтому вам нужно быть максимально осторожными, чтобы впоследствии о них не пожалеть. Зато Первая четверть будет наиболее продуктивным временем, поэтому астрологи советуют использовать его с максимальной пользой.
Последняя четверть Луны считается хорошим временем для рефлексии, подведения итогов.
Какие есть удачные и опасные дни в августе
В этом месяце нужно хорошо использовать благоприятный период – с 6 по 18 августа. Месяц растет, поэтому нужно реализовать все свои замыслы и планы. А наиболее успешными будут такие даты: 6, 10 – 11, 14, 18, 21, 25.
Зато среди опасных дней в августе – 1, 7, 9, 13, 16, 31 число. Также нужно быть осторожными в период Новолуния (4 – 5) и в Полнолуние.