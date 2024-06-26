Астрологи убеждены, что события в космосе влияют и на людей, поэтому на движение планет и спутников нужно обращать пристальное внимание. И вследствие этого в июле нас ожидает несколько очень удачных и опасных дней. Когда именно они наступят – читайте в материале Советы 24.

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Лунный календарь на июль
1 июля Убывающая луна 24 день
2 июля Убывающая луна 25 день
3 июля Угасающая луна 26 день
4 июля Угасающая луна 27 день
5 июля Угасающая луна 28 день
6 июля Новая луна 29 день
7 июля Растущая луна 0 день
8 июля Растущая луна 1 день
9 июля Растущая луна 2 день
10 июля Растущая луна 3 день
11 июля Растущая луна 4 день
12 июля Растущая луна 5 день
13 июля Растущая луна 6 день
14 июля Первая четверть 7 день
15 июля Растущая луна 8 день
16 июля Растущая луна 9 день
17 июля Растущая луна 10 день
18 июля Растущая луна 11 день
19 июля Растущая луна 12 день
20 июля Растущая луна 13 день
21 июля Полнолуние 14 день
22 июля Убывающая луна 15 день
23 июля Убывающая луна 16 день
24 июля Убывающая луна 17 день
25 июля Убывающая луна 18 день
26 июля Убывающая луна 19 день
27 июля Убывающая луна 20 день
28 июля Убывающая луна 21 день
29 июля Последняя четверть 22 день
30 июля Убывающая луна 23 день
31 июля Убывающая луна 24 день

Как фазы Луны в июле влияют на человека

На самом деле лунный цикл несколько короче, чем календарный месяц, и от одного новолуния до следующего проходит всего 29 дней. И как раз это новолуние Новолуние и символизирует начало всего, является прекрасной возможностью начать новые дела и начинания. Не стоит бояться в это время браться за амбициозные проекты и сложные задачи.

У Первую четверть месяца вы можете быть максимально продуктивными – вам стоит использовать это время для того, чтобы попробовать выполнить все, что вы запланировали ранее. Не откладывайте дела на потом – вряд ли вы найдете для них время лучше. А вот на Полнолуние планировать важные дела не стоит. В это время люди могут испытывать сильные, переменчивые эмоции и принимать далеко не лучшие решения. Это время лучше посвятить отдыху и не браться ни за что серьезное.

Вместо этого Последняя четверть месяца подходит для того, чтобы подвести итоги месяца, проанализировать свое моральное состояние, отдохнуть и зарядиться на дальнейшую работу.

Какие есть удачные и опасные дни в июле

Наиболее благоприятными днями в июле является 4, 5 и 12 июля – в эти дни вам удастся все, что вы задумаете, поэтому не стоит их пропускать.

Зато неблагоприятных дат есть аж пять, и их стоит остерегаться – 1, 2, 28, 29, 30 июля.