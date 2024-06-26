Астрологи убеждены, что события в космосе влияют и на людей, поэтому на движение планет и спутников нужно обращать пристальное внимание. И вследствие этого в июле нас ожидает несколько очень удачных и опасных дней. Когда именно они наступят – читайте в материале Советы 24.
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|1 июля
|Убывающая луна
|24 день
|2 июля
|Убывающая луна
|25 день
|3 июля
|Угасающая луна
|26 день
|4 июля
|Угасающая луна
|27 день
|5 июля
|Угасающая луна
|28 день
|6 июля
|Новая луна
|29 день
|7 июля
|Растущая луна
|0 день
|8 июля
|Растущая луна
|1 день
|9 июля
|Растущая луна
|2 день
|10 июля
|Растущая луна
|3 день
|11 июля
|Растущая луна
|4 день
|12 июля
|Растущая луна
|5 день
|13 июля
|Растущая луна
|6 день
|14 июля
|Первая четверть
|7 день
|15 июля
|Растущая луна
|8 день
|16 июля
|Растущая луна
|9 день
|17 июля
|Растущая луна
|10 день
|18 июля
|Растущая луна
|11 день
|19 июля
|Растущая луна
|12 день
|20 июля
|Растущая луна
|13 день
|21 июля
|Полнолуние
|14 день
|22 июля
|Убывающая луна
|15 день
|23 июля
|Убывающая луна
|16 день
|24 июля
|Убывающая луна
|17 день
|25 июля
|Убывающая луна
|18 день
|26 июля
|Убывающая луна
|19 день
|27 июля
|Убывающая луна
|20 день
|28 июля
|Убывающая луна
|21 день
|29 июля
|Последняя четверть
|22 день
|30 июля
|Убывающая луна
|23 день
|31 июля
|Убывающая луна
|24 день
Как фазы Луны в июле влияют на человека
На самом деле лунный цикл несколько короче, чем календарный месяц, и от одного новолуния до следующего проходит всего 29 дней. И как раз это новолуние Новолуние и символизирует начало всего, является прекрасной возможностью начать новые дела и начинания. Не стоит бояться в это время браться за амбициозные проекты и сложные задачи.
У Первую четверть месяца вы можете быть максимально продуктивными – вам стоит использовать это время для того, чтобы попробовать выполнить все, что вы запланировали ранее. Не откладывайте дела на потом – вряд ли вы найдете для них время лучше. А вот на Полнолуние планировать важные дела не стоит. В это время люди могут испытывать сильные, переменчивые эмоции и принимать далеко не лучшие решения. Это время лучше посвятить отдыху и не браться ни за что серьезное.
Вместо этого Последняя четверть месяца подходит для того, чтобы подвести итоги месяца, проанализировать свое моральное состояние, отдохнуть и зарядиться на дальнейшую работу.
Какие есть удачные и опасные дни в июле
Наиболее благоприятными днями в июле является 4, 5 и 12 июля – в эти дни вам удастся все, что вы задумаете, поэтому не стоит их пропускать.
Зато неблагоприятных дат есть аж пять, и их стоит остерегаться – 1, 2, 28, 29, 30 июля.