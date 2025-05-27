Начало нового сезона стоит встретить правильно, и для того, чтобы июнь выдался максимально успешным, лучше заранее узнать о благоприятных и опасных днях. Поэтому 24 Канал делится подробным лунным календарем на грядущий месяц.
Интересно Растения, которые помогают преодолеть стресс: они действительно полезны
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1 июня
|Растущая Луна
|4 день
|2 июня
|Растущая Луна
|5 день
|3 июня
|Растущая Луна
|6 день
|4 июня
|Первая четверть
|7 день
|5 июня
|Растущая Луна
|8 день
|6 июня
|Растущая Луна
|9 день
|7 июня
|Растущая Луна
|10 день
|8 июня
|Растущая Луна
|11 день
|9 июня
|Растущая Луна
|12 день
|10 июня
|Растущая Луна
|13 день
|11 июня
|Полнолуние
|14 день
|12 июня
|Убывающая Луна
|15 день
|13 июня
|Убывающая Луна
|16 день
|14 июня
|Убывающая Луна
|17 день
|15 июня
|Убывающая Луна
|18 день
|16 июня
|Убывающая Луна
|19 день
|17 июня
|Убывающая Луна
|20 день
|18 июня
|Полнолуние
|21 день
|19 июня
|Последняя четверть
|22 день
|20 июня
|Убывающая Луна
|23 день
|21 июня
|Убывающая Луна
|24 день
|22 июня
|Убывающая Луна
|25 день
|23 июня
|Убывающая Луна
|26 день
|24 июня
|Убывающая Луна
|27 день
|25 июня
|Новая Луна
|28 день
|26 июня
|Новая Луна
|0 день
|27 июня
|Растущая Луна
|1 день
|28 июня
|Растущая Луна
|2 день
|29 июня
|Растущая Луна
|3 день
|30 июня
|Растущая Луна
|4 день
Влияние Луны на человека
Лунный цикл короче календарного месяца и длится всего 28 – 29 дней. Также он делится на разные фазы – и каждая из них имеет свое особое влияние на самочувствие человека.
Полнолуние – это период, когда стоит быть чрезвычайно осторожными, ведь в это время человек становится склонным к не слишком хорошо обдуманным и порой поспешным действиям. Поэтому поступки могут стать опрометчивыми, и в конце концов действия приведут к негативному результату.
Месяц, что спадает – это время для себя. Нужно найти возможность уделить время хобби, увлечениям; зато лучше избегать стресса и возбудителей, ведь это может только навредить самочувствию. А вот Новая Луна и растущая Луна, это время для новых начинаний – это время для новых начинаний и дел и их реализации.
В этом месяце наиболее благоприятными будут такие даты – 2, 6, 10, 17, 18, 24, 25 июня. В эти дни можно смело планировать важные встречи, начинания и дела.
Зато особенно осторожными стоит быть 1 и 8 числа. Также лучше проявить осмотрительность 20, 11, 14 и 16 июня.