На эти 3 дня лучше ничего не планировать: лунный календарь на май
- Лунный календарь на май 2025 года отмечает благоприятные даты: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 3, 15, 16 мая.
- Осторожными стоит быть 12, 13 и 27 мая из-за возможного негативного влияния фаз Луны.
- Новый месяц способствует началу новых дел, полнолуние требует осторожности, а убывающая луна идеальна для самопознания.
Луна – это не только спутник земли, но и астрономическое тело, которое, по убеждению астрологов, может влиять на жизнь людей. А лунный календарь может подсказать, на какие дни стоит и не стоит планировать важные события.
Фазы Луны вроде бы могут влиять на состояние человека и его действия, сделать его более осторожным или уверенным. Поэтому 24 Канал делится подробным лунным календарем на май.
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|1 мая
|Растущая луна
|3 день
|2 мая
|Растущая луна
|4 день
|3 мая
|Растущая луна
|5 день
|4 мая
|Растущая луна
|6 день
|5 мая
|Первая четверть
|7 день
|6 мая
|Первая четверть
|8 день
|7 мая
|Растущая луна
|9 день
|8 мая
|Растущая луна
|10 день
|9 мая
|Растущая луна
|11 день
|10 мая
|Растущая луна
|12 день
|11 мая
|Растущая луна
|13 день
|12 мая
|Полнолуние
|14 день
|13 мая
|Полнолуние
|15 день
|14 мая
|Угасающая луна
|16 день
|15 мая
|Угасающая луна
|17 день
|16 мая
|Первая четверть
|18 день
|17 мая
|Угасающая луна
|19 день
|18 мая
|Угасающая луна
|20 день
|19 мая
|Угасающая луна
|21 день
|20 мая
|Последняя четверть
|22 день
|21 мая
|Последняя четверть
|23 день
|22 мая
|Убывающая луна
|24 день
|23 мая
|Убывающая луна
|25 день
|24 мая
|Убывающая луна
|26 день
|25 мая
|Убывающая луна
|27 день
|26 мая
|Убывающая луна
|28 день
|27 мая
|Новая Луна
|29 день
|28 мая
|Растущая луна
|0 день
|29 мая
|Растущая луна
|1 день
|30 мая
|Растущая луна
|2 день
|31 мая
|Растущая четверть
|3 день
Влияние фаз луны на человека
Новолуние, или Новолуние – это время, когда на человека влияет особое энергетическое поле. Считается, что это время хорошо подходит для того, чтобы планировать и начинать новые дела. Кроме того, советуют именно в этот период избавиться от старых обид и плохих привычек. Это время для нового начала, поэтому стоит уделить силы овладению важных и полезных навыков.
Полнолуние – это зато период, когда стоит быть осторожными, ведь у людей появляется жажда к немедленным действиям, и это может привести к опрометчивым решениям и поступкам. Именно поэтому астрологи советуют в полнолуние уменьшить потребление алкоголя и тщательно контролировать себя.
А вот в убывающую Луну,, реакции человека обостряются, и это время считается идеальным для того, чтобы заняться самопознанием, найти внутренний баланс. Советуют провести время в покое и уделить его своим хобби.
Среди благоприятных дат на май 2025 есть такие – 1, 2, 5, 6, 8, 9, 3, 15, 16 числа.
А вот осторожнее стоит быть 12, 13 и 27 мая.