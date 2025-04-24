На эти 3 дня лучше ничего не планировать: лунный календарь на май

Луна – это не только спутник земли, но и астрономическое тело, которое, по убеждению астрологов, может влиять на жизнь людей. А лунный календарь может подсказать, на какие дни стоит и не стоит планировать важные события.

Фазы Луны вроде бы могут влиять на состояние человека и его действия, сделать его более осторожным или уверенным. Поэтому 24 Канал делится подробным лунным календарем на май.

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Лунный календарь на май 1 мая Растущая луна 3 день 2 мая Растущая луна 4 день 3 мая Растущая луна 5 день 4 мая Растущая луна 6 день 5 мая Первая четверть 7 день 6 мая Первая четверть 8 день 7 мая Растущая луна 9 день 8 мая Растущая луна 10 день 9 мая Растущая луна 11 день 10 мая Растущая луна 12 день 11 мая Растущая луна 13 день 12 мая Полнолуние 14 день 13 мая Полнолуние 15 день 14 мая Угасающая луна 16 день 15 мая Угасающая луна 17 день 16 мая Первая четверть 18 день 17 мая Угасающая луна 19 день 18 мая Угасающая луна 20 день 19 мая Угасающая луна 21 день 20 мая Последняя четверть 22 день 21 мая Последняя четверть 23 день 22 мая Убывающая луна 24 день 23 мая Убывающая луна 25 день 24 мая Убывающая луна 26 день 25 мая Убывающая луна 27 день 26 мая Убывающая луна 28 день 27 мая Новая Луна 29 день 28 мая Растущая луна 0 день 29 мая Растущая луна 1 день 30 мая Растущая луна 2 день 31 мая Растущая четверть 3 день

Влияние фаз луны на человека

Новолуние, или Новолуние – это время, когда на человека влияет особое энергетическое поле. Считается, что это время хорошо подходит для того, чтобы планировать и начинать новые дела. Кроме того, советуют именно в этот период избавиться от старых обид и плохих привычек. Это время для нового начала, поэтому стоит уделить силы овладению важных и полезных навыков.

Полнолуние – это зато период, когда стоит быть осторожными, ведь у людей появляется жажда к немедленным действиям, и это может привести к опрометчивым решениям и поступкам. Именно поэтому астрологи советуют в полнолуние уменьшить потребление алкоголя и тщательно контролировать себя.

А вот в убывающую Луну,, реакции человека обостряются, и это время считается идеальным для того, чтобы заняться самопознанием, найти внутренний баланс. Советуют провести время в покое и уделить его своим хобби.

Среди благоприятных дат на май 2025 есть такие – 1, 2, 5, 6, 8, 9, 3, 15, 16 числа.

А вот осторожнее стоит быть 12, 13 и 27 мая.