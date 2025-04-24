Среди лучших домашних подкормок есть сахар, кофейная гуща, дрожжи, луковая шелуха, банановые корки и яичная скорлупа, пишет 24 Канал со ссылкой на Prosto Way.

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Этими простыми удобрениями можно периодически подпитывать все растения, которые есть у вас дома, а по желанию, можно удобрить даже цветы в саду.

Сахар

Для создания удобрения понадобится столовая ложка сахара на половину литра воды. В противном случае сахар можно насыпать сразу в горшок под растение, а потом полить водой.

Кофейная гуща

Если после утреннего кофе осталась гуща, то ее можно насыпать на поверхность почвы и осторожно перемешать с землей в горшке.



Вазоны можно легко подкормить / Фото Pexels

Дрожжи

В одном литре воды разведите 10 граммов дрожжей и добавьте столовую ложку сахара.

Луковая шелуха

Горсть луковой шелухи залейте литром кипятка и дайте настояться несколько часов, а тогда холодным раствором можно подпитывать растения.

К слову! Подкормка нужна не только для комнатных растений. Ранее мы уже рассказывали, чем подкормить замиокулькас, чтобы он выпускал больше листьев.

Банановые кожуры

Порежьте мелко банановые кожуры и залейте литром кипятка и дайте настояться 2 часа. Специалисты советуют такую подкормку осуществлять дважды в месяц.

Яичная скорлупа

Для настойки на основе яичной скорлупы нужен литр воды и остатки от трех яиц. Все надо оставить в темном и теплом месте на 5 дней. Готовой настойкой поливайте каждый вазон. Нужно будет всего 200 миллиграммов средства. Чтобы не повредить корни растений стоит эту процедуру делать вечером.