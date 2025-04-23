Уже с началом июня цветы надо подкармливать каждые 10 дней, чередуя минеральные удобрения с органикой, пишет 24 Канал ссылаясь на Ukr.Media. Стоит использовать калийно-фосфорные соединения на 10 литров воды. Понадобится 10 граммов селитры, суперфосфата и сульфата.

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Чем подкормить розы в июне

Калий особенно полезен для роз в период цветения и бутонизации. А вот фосфор помогает формировать крепкую корневую систему и обеспечит качество цветения.

Для грамотной подпитки следует использовать также магний, который насыщает коле цветов. Железо, бор и марганец повышают сопротивляемость растений к заболеваниям.



Розы нужно подпитывать даже летом / Фото Pexels

После минеральных удобрений розы стоит полить настоем коровяка (1:10), куриным пометом (1:20). Садоводы советуют добавлять к органическому удобрению суперфосфат и золу.

Черная пятнистость и мучнистая зола являются частыми болезнями роз. Чтобы избавиться от них, кусты нужно смочить водой, посыпать золой, а через час промыть.

Не забывайте и о том, что розам в июне нужен полив. Он должен быть обильным, чтобы дал хороший результат на рост растений. Поливать рекомендовано под корень, чтобы вода не попала на листья. Лучше всего это делать в вечернее время.