Дрожжи являются дешевым и доступным продуктом, который можно купить в любом магазине, пишет 24 Канал. Мы привыкли использовать их в кулинарии, однако дрожжи являются достаточно полезными для сада.

Читайте также Розы будут цвести все лето: сделайте сейчас одну мелочь

Как подкормить розы дрожжами

Многие растения любят дрожжевую подкормку, а особенно розы. От этого удобрения цветы начинают быстро расти, очень красиво цветут и даже способны легче перенести засушливое лето.

Если внести в почву дрожжи, то они перестанут болеть и будут быстро расти, их корни станут здоровыми, а бутоны увеличатся в разы. Специалисты советуют вносить дрожжи во время высаживания роз. Благодаря этому корневая система быстрее адаптируется к новому месту. Вносить это удобрение надо лишь в прогретую землю, иначе от них не будет никакой пользы.



Розы полезно подпитывать дрожжами / Фото Pexels

Для приготовления раствора в трехлитровой банке воды нужно развести один пакетик сухих дрожжей. Далее надо добавить 100 граммов сахара и тщательно все перемешать. Рекомендовано поставить раствор в теплое место на одни сутки. Тогда стакан готового раствора надо развести в 10 литрах воды и полить почву вокруг куста.

И подкормить весной нужно не только розы, но и остальные растения. Какие удобрения внести под кусты малины для лучшего урожая, мы уже рассказывали ранее.

Есть другой вариант подкормки, который подходит для полива кустов. Для приготовления удобрения нужно в 10 литрах воды развести 10 граммов сухих дрожжей и добавить 2 столовые ложки сахара. Дрожжи надо размешать с сахаром и развести в теплой воде. Этому раствору нужно дать настояться два часа и добавить к воле. Готовым настоем можно поливать кусты.