Дріжджі є дешевим та доступним продуктом, який можна купити в будь-якому магазині, пише 24 Канал. Ми звикли використовувати їх в кулінарії, однак дріжджі є досить помічними для саду.

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Як підживити троянди дріжджами

Чимало рослин люблять дріжджову підгодівлю, а особливо троянди. Від цього добрива квіти починають швидко рости, дуже красиво цвітуть й навіть здатні легше перенести посушливе літо.

Якщо внести в ґрунт дріжджі, то вони перестануть хворіти й будуть швидко рости, їхнє коріння стане здоровим, а бутони збільшаться в рази. Фахівці радять вносити дріжджі під час висаджування троянд. Завдяки цьому коренева система швидше адаптується до нового місця. Вносити це добриво треба лише в прогріту землю, інакше від них не буде ніякої користі.



Троянди корисно підживлювати дріжджами / Фото Pexels

Для приготування розчину в трилітровій банці води потрібно розвести один пакетик сухих дріжджів. Далі треба додати 100 грамів цукру й ретельно все перемішати. Рекомендовано поставити розчин в тепле місце на одну добу. Тоді склянку готового розчину треба розвести в 10 літрах води й полити ґрунт навколо куща.

Та підживити навесні потрібно не тільки троянди, але й решту рослин. Які добрива внести під кущі малини для найкращого врожаю, ми вже розповідали раніше.

Є інший варіант підживлення, який підходить для поливу кущів. Для приготування добрива потрібно в 10 літрах води розвести 10 грамів сухих дріжджів й додати 2 столові ложки цукру. Дріжджі треба розмішати з цукром та розвести в теплій воді. Цьому розчину потрібно дати настоятися дві години й додати до воли. Готовим настоєм можна поливати кущі.