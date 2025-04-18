Розы могут украсить практически любую клумбу или сад, но они требуют немало ухода, сообщает 24 Канал. Впрочем, умелые садоводы знают, что нужно делать, чтобы розы цвели все лето.

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Обильный полив

Для того, чтобы розы постоянно росли и имели силы на цветение, их нужно хорошо поливать, ведь из-за недостатка воды розы довольно быстро вянут. Поливают растение по крайней мере раз в две недели. А в очень жаркую и сухую погоду количество поливов нужно увеличить даже сильнее – до одного в неделю.

Внесение удобрений

В течение целого лета розу можно подкармливать, чтобы у нее появлялось больше цветов. Но начать подкормку нужно еще раньше – весной, чтобы у розы были силы на то, чтобы сформировать сильные бутоны и зеленую массу.

Идеальная подкормка для роз – это костная мука, ведь она содержит все необходимые растению питательные вещества.



Розы нужно подпитывать / Фото Pexels

Но подкормить весной нужно не только розы, но и остальные растения. Какие удобрения внести под кусты малины для лучшего урожая, мы уже рассказывали ранее.

Обрезка роз

И весной, и летом у роз нужно проводить обрезку и удалять боковые побеги, когда они достигают размера в 5 – 6 сантиметров. Такие побеги не дадут цветов, зато только забирают соки у растения и мешают его цветению.

Но обратите внимание на то, что в первый год жизни нельзя проводить обрезку. Кроме того, не стоит обрезать также чайные розы.

Чем подкормить розы, чтобы они цвели все лето?

Подкормка – это все же важнейшая часть ухода за розами весной. И нужно внимательно отнестись к тому, какие именно удобрения для этого выбираете. Вот несколько лучших весенних подкормок для роз: