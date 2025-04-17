Страстная неделя – это время, когда духовные практики переплетаются с народными обычаями. И соблюдение рекомендаций по работам на огороде поможет не только сохранить уважение к традициям, но и получить хороший урожай, сообщает 24 Канал.

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Можно ли сажать картофель в Страстную пятницу?

Пятница считается наиболее скорбным и траурным днем из всей Страстной недели, ведь именно в этот день христиане вспоминают об осуждении и смерти, а также крестных страданиях Иисуса Христа.

Но церковь не устанавливает никаких запретов относительно того, можно ли работать на огороде перед Пасхой. Но несмотря на это верующим советуют эту неделю посвятить более духовным делам, чтобы не забывать о важности праздника.

Впрочем, некоторые огородные работы являются срочными, и откладывать их просто невозможно – тогда провести их все же можно. В целом же церковь считает, что именно в Страстную пятницу стоит воздержаться от задач на земле и вообще от тяжелого физического труда. Желательно завершить все дела до этого дня. А вот в Чистый четверг можно сажать немало овощей – а что именно, мы уже рассказывали ранее.



На огороде в Страстную пятницу лучше не работать / Фото Pexels

И священники считают, что можно заниматься огородом в случае, если это приносит вам радость и не приводит к ссорам в семье. Впрочем, есть несколько растений, которые сажать в этот день строго запрещено – это свекла и картофель. Верили, что если нарушить запрет, тогда урожая не будет, или же его выбьет градом.

Кроме того, в Страстную пятницу нельзя браться за тяжелую работу по дому – проводить уборку, шить, вышивать, работать в саду. Не советуют также есть яйца, мясо и молочные продукты, а также пить алкоголь. Советуют священники воздержаться и от громких гуляний – смеха, развлечений и веселья.