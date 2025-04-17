Страсний тиждень – це час, коли духовні практики переплітаються з народними звичаями. І дотримання рекомендацій щодо робіт на городі допоможе не тільки зберегти повагу до традицій, але й отримати гарний урожай, повідомляє 24 Канал.

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Чи можна садити картоплю у Страсну п'ятницю?

П'ятниця вважається найбільш скорботним та жалобним днем з усього Страсного тижня, адже саме цього дня християни згадують про засудження та смерть, а також хресні страждання Ісуса Христа.

Та церква не встановлює жодних заборон щодо того, чи можна працювати на городі перед Великоднем. Але попри це вірянам радять цей тиждень присвятити більш духовним справам, аби не забувати про важливість свята.

Втім, деякі городні роботи є терміновими, і відкладати їх просто неможливо – тоді провести їх все ж можна. Загалом ж церква вважає, що саме у Страсну п'ятницю варто утриматися від завдань на землі та загалом від важкої фізичної праці. Бажано завершити усі справи до цього дня. А ось у Чистий четвер можна садити чимало городини – а що саме, ми вже розповідали раніше.



На городі у Страсну п'ятницю краще не працювати / Фото Pexels

Та священники вважають, що можна займатися городом у випадку, якщо це приносить вам радість та не призводить до сварок у родині. Втім, є кілька рослин, які садити в цей день суворо заборонено – це буряк та картопля. Вірили, що якщо порушити заборону, тоді урожаю не буде, або ж його виб'є градом.

Окрім того, у Страсну п'ятницю не можна братися за важку роботу по дому – проводити прибирання, шити, вишивати, працювати у саду. Не радять також їсти яйця, м'ясо та молочні продукти, а також пити алкоголь. Радять священники утриматися і від гучних гулянь – сміху, розваг та веселощів.