Специалисты рекомендуют чистить окна гладкой салфеткой из микрофибры, пишет 24 Канал. Чтобы не было разводов, рекомендуем воспользоваться важным советом.

Читайте также Помойте окна в это время перед Пасхой: привлеките в дом счастье и деньги

Как помыть окна, чтобы не было разводов

Добиться наилучшего результата можно довольно просто. Сначала нужно удалить пыль и грязь со стекла и оконных рам с помощью салфетки из микрофибры или щетки. Для чистки окон нужно сделать обычный раствор из воды и уксуса в одинаковой пропорции.

Далее нужно протереть стекло салфеткой из микрофибры, а дальше раствором протереть окно с помощью гладкой тряпки. Эксперты советуют протирать все в одном направлении – горизонтальном или вертикальном, чтобы предотвратить разводы. Регулярная уборка продлит срок службы окон, предотвращая накопление грязи и появление пятен от воды.



Методы чистки окон / Фото Pexels

Обычный чай также способен вымыть окна. Все, что вам понадобится – заварить крепкий раствор и добавить к нему несколько ложек столового уксуса. Смесь надо наносить на стекло с помощью распылителя. Такое средство является очень экономным, действенным и экологичным.

К слову! Очистить окна можно за 5 минут. Как это сделать – читайте в нашем материале.

Можно воспользоваться еще одним методом. К 200 миллиграммов воды добавьте 100 миллиграммов спирта или водки, 100 миллиграммов уксуса и 1 столовую ложку глицерина. Все ингредиенты смешайте в большой емкости, а полученную смесь перелейте в распылитель, чтобы легко наносить средство на окна.

Обратите внимание на важный момент. Перед тем, как вытирать окна, протрите их сухой тряпкой. Таким образом вся пыль и грязь останутся на салфетке, поэтому вы не будете растирать эту пыль по всей поверхности окон.