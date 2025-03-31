За зиму на стекло прилипло немало грязи и пыли, поэтому первая очистка окон может быть не совсем простой, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Для того, чтобы глубоко очистить окна, нужно использовать 3 натуральных ингредиента.

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Как помыть окна весной

Вам понадобится 4 столовые ложки жидкости для мытья посуды или кастильское мыло, 4 столовые ложки спирта и 0,5 литров теплой воды. Все вместе эти ингредиенты прекрасно работают, поскольку быстро испаряются, поэтому этот мощный очиститель не оставит никаких следов на стекле.



Простой метод, который помогает вымыть окна / Фото Pexels

Спирт – это дезинфицирующее средство, который удаляет любые бактерии на оконном стекле и избавляет от любых полос и следов пальцев. Кастильское мыло изготавливается на основе оливкового масла, разработано для расщепления жира и прекрасно подходит для удаления жира.

Средство для мытья посуды имеет те же свойства, что и кастильское масло, поэтому его можно использовать как альтернативу.

Кстати! Вы могли и не знать, но существует идеальное время для мытья окон. В какое время дня это лучше делать – читайте в нашем материале.

Раствор надо хорошо перемешать, окунуть в него ткань, отжать ее и втирать ею окна. Чистите окна слева направо и избавляйтесь от избытка воды каждый раз, когда вытираете новую часть окна. Чтобы окна после вытирания блестели, воспользуйтесь салфеткой из микрофибры.

Специалисты говорят, что с помощью этого метода, окна будут оставаться сияющими и свежими в течение месяца, независимо от того, какая погода будет за окном.