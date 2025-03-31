За зиму на стекло прилипло немало грязи и пыли, поэтому первая очистка окон может быть не совсем простой, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Для того, чтобы глубоко очистить окна, нужно использовать 3 натуральных ингредиента.

Читайте также Помойте окна в это время перед Пасхой: привлеките в дом счастье и деньги

Как помыть окна весной

Вам понадобится 4 столовые ложки жидкости для мытья посуды или кастильское мыло, 4 столовые ложки спирта и 0,5 литров теплой воды. Все вместе эти ингредиенты прекрасно работают, поскольку быстро испаряются, поэтому этот мощный очиститель не оставит никаких следов на стекле.

Простой метод, который помогает вымыть окна
Простой метод, который помогает вымыть окна / Фото Pexels

Спирт – это дезинфицирующее средство, который удаляет любые бактерии на оконном стекле и избавляет от любых полос и следов пальцев. Кастильское мыло изготавливается на основе оливкового масла, разработано для расщепления жира и прекрасно подходит для удаления жира.

Средство для мытья посуды имеет те же свойства, что и кастильское масло, поэтому его можно использовать как альтернативу.

Кстати! Вы могли и не знать, но существует идеальное время для мытья окон. В какое время дня это лучше делать – читайте в нашем материале.

Раствор надо хорошо перемешать, окунуть в него ткань, отжать ее и втирать ею окна. Чистите окна слева направо и избавляйтесь от избытка воды каждый раз, когда вытираете новую часть окна. Чтобы окна после вытирания блестели, воспользуйтесь салфеткой из микрофибры.

Специалисты говорят, что с помощью этого метода, окна будут оставаться сияющими и свежими в течение месяца, независимо от того, какая погода будет за окном.