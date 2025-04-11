Фахівці рекомендують чистити вікна гладкою серветкою з мікрофібри, пише 24 Канал. Щоб не було розводів, рекомендуємо скористатися важливою порадою.

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Як помити вікна, щоб не було розводів

Домогтися найкращого результату можна досить просто. Спочатку потрібно видалити пил та бруд зі скла та віконних рам за допомогою серветки з мікрофібри чи щітки. Для чистки вікон потрібно зробити звичайний розчин з води та оцту в однаковій пропорції.

Далі потрібно протерти скло серветкою з мікрофібри, а далі розчином протерти вікно за допомогою гладкої ганчірки. Експерти радять протирати все в одному напрямку – горизонтальному чи вертикальному, щоб запобігти розводам. Регулярне прибирання подовжить термін служби вікон, запобігаючи накопиченню бруду й появі плям від води.



Методи чищення вікон / Фото Pexels

Звичайний чай також здатен вимити вікна. Все, що вам знадобиться – заварити міцний розчин та додати до нього кілька ложок столового оцту. Суміш треба наносити на скло за допомогою розпилювача. Такий засіб є дуже економним, дієвим та екологічним.

До слова! Очистити вікна можна за 5 хвилин. Як це зробити – читайте в нашому матеріалі.

Можна скористатися ще одним методом. До 200 міліграмів води додайте 100 міліграмів спирту чи горілки, 100 міліграмів оцту та 1 столову ложку гліцерину. Всі інгредієнти змішайте у великій місткості, а отриману суміш перелийте у розпилювач, щоб легко наносити засіб на вікна.

Зверніть увагу на важливий момент. Перед тим, як витирати вікна, протріть їх сухою ганчіркою. Таким чином увесь пил та бруд залишаться на серветці, тож ви не будете розтирати цю пилюку по всій поверхні вікон.