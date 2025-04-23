Вже з початком червня квіти треба підгодовувати кожних 10 днів, чергуючи мінеральні добрива з органікою, пише 24 Канал посилаючись на Ukr.Media. Варто використовувати калійно-фосфорні сполуки на 10 літрів води. Знадобиться 10 грамів селітри, суперфосфату й сульфату.

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Чим підживити троянди у червні

Калій є особливо корисним для троянд в період квітнення й бутонізації. А от фосфор допомагає формувати міцну кореневу систему й забезпечить якість цвітіння.

Для грамотного підживлення варто використовувати також магній, який насичує колі квітів. Залізо, бор та марганець підвищують опорність рослин до захворювань.

Троянди потрібно підживлювати навіть влітку
Троянди потрібно підживлювати навіть влітку / Фото Pexels

Після мінеральних добрив троянди варто полити настоєм коров’яку (1:10), курячим послідом (1:20). Садівники радять додавати до органічного добрива суперфосфат і золу.

Чорна плямистість та борошниста зола є частими хворобами троянд. Щоб позбутися від них, кущі потрібно змочити водою, посипати золою, а через годину промити.

Не забувайте й про те, що трояндам в червні потрібен полив. Він повинен бути рясним, щоб дав хороший результат на ріст рослин. Поливати рекомендовано під корінь, щоб вода не потрапила на листя. Найкраще це робити у вечірню пору.