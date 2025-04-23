Вже з початком червня квіти треба підгодовувати кожних 10 днів, чергуючи мінеральні добрива з органікою, пише 24 Канал посилаючись на Ukr.Media. Варто використовувати калійно-фосфорні сполуки на 10 літрів води. Знадобиться 10 грамів селітри, суперфосфату й сульфату.

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Чим підживити троянди у червні

Калій є особливо корисним для троянд в період квітнення й бутонізації. А от фосфор допомагає формувати міцну кореневу систему й забезпечить якість цвітіння.

Для грамотного підживлення варто використовувати також магній, який насичує колі квітів. Залізо, бор та марганець підвищують опорність рослин до захворювань.



Троянди потрібно підживлювати навіть влітку / Фото Pexels

Після мінеральних добрив троянди варто полити настоєм коров’яку (1:10), курячим послідом (1:20). Садівники радять додавати до органічного добрива суперфосфат і золу.

Чорна плямистість та борошниста зола є частими хворобами троянд. Щоб позбутися від них, кущі потрібно змочити водою, посипати золою, а через годину промити.

Не забувайте й про те, що трояндам в червні потрібен полив. Він повинен бути рясним, щоб дав хороший результат на ріст рослин. Поливати рекомендовано під корінь, щоб вода не потрапила на листя. Найкраще це робити у вечірню пору.