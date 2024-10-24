Эти два дня принесут небывалую удачу: лунный календарь на ноябрь
Большинство людей об этом не задумываются, однако астрологи убеждены, что фаза Луны на небе может влиять на человеческое самочувствие и решения, которые мы принимаем. И в ноябре нас ожидает несколько удачных и опасных дней.
Последний месяц осени может принести немало неожиданностей. И для того, чтобы месяц оказался максимально успешным, нужно знать, какие есть благоприятные дни в соответствии с лунным календарем. А подробный прогноз на последующий месяц подготовили Советы 24.
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1 ноября
|Новая Луна
|29 день
|2 ноября
|Новая Луна
|0 день
|3 ноября
|Новая Луна
|1 день
|4 ноября
|Растущая Луна
|2 день
|5 ноября
|Растущая Луна
|3 день
|6 ноября
|Растущая Луна
|4 день
|7 ноября
|Растущая Луна
|5 день
|8 ноября
|Растущая Луна
|6 день
|9 ноября
|Первая четверть
|7 день
|10 ноября
|Растущая Луна
|8 день
|11 ноября
|Растущая Луна
|9 день
|12 ноября
|Растущая Луна
|10 день
|13 ноября
|Растущая Луна
|11 день
|14 ноября
|Растущая Луна
|12 день
|15 ноября
|Растущая Луна
|13 день
|16 ноября
|Полнолуние
|14 день
|17 ноября
|Убывающая Луна
|15 день
|18 ноября
|Убывающая Луна
|16 день
|19 ноября
|Убывающая Луна
|17 день
|20 ноября
|Убывающая Луна
|18 день
|21 ноября
|Убывающая Луна
|19 день
|22 ноября
|Убывающая Луна
|20 день
|23 ноября
|Убывающая Луна
|21 день
|24 ноября
|Последняя четверть
|22 день
|25 ноября
|Убывающая Луна
|23 день
|26 ноября
|Убывающая Луна
|24 день
|27 ноября
|Убывающая Луна
|25 день
|28 ноября
|Убывающая Луна
|26 день
|29 ноября
|Убывающая Луна
|27 день
|30 ноября
|Убывающая Луна
|28 день
Влияние Луны на человека
Лунный цикл немного короче календарного месяца и составляет 28 – 29 дней. Он делится на несколько фаз, каждая из которых имеет особое влияние на самочувствие человека.
Полнолуние – это время, когда стоит быть максимально осмотрительными, ведь именно в это время человек наиболее склонен к необдуманным и немедленным действиям. И не всегда такие поступки оказываются лучшим решением проблемы.
У Луну, что спадает, нужно приготовиться к тому, что реакции человека обостряются. Лучше уделить время себе и своим увлечениям, не браться за много новых дел и не подвергать себя стрессу.
Новая Луна – это идеальное время для начала любых дел, а вот Месяц, растущей Луны – это те дни, когда нужно реализовать все задуманное ранее.
В ноябре есть несколько чрезвычайно удачных дат – например 5 и 28 ноября. Но есть и две опасные даты, в которые лучше ничего важного не делать – а именно 12 и 13 ноября.