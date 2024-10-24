Эти два дня принесут небывалую удачу: лунный календарь на ноябрь

Большинство людей об этом не задумываются, однако астрологи убеждены, что фаза Луны на небе может влиять на человеческое самочувствие и решения, которые мы принимаем. И в ноябре нас ожидает несколько удачных и опасных дней.

Последний месяц осени может принести немало неожиданностей. И для того, чтобы месяц оказался максимально успешным, нужно знать, какие есть благоприятные дни в соответствии с лунным календарем. А подробный прогноз на последующий месяц подготовили Советы 24.

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Лунный календарь на ноябрь 1 ноября Новая Луна 29 день 2 ноября Новая Луна 0 день 3 ноября Новая Луна 1 день 4 ноября Растущая Луна 2 день 5 ноября Растущая Луна 3 день 6 ноября Растущая Луна 4 день 7 ноября Растущая Луна 5 день 8 ноября Растущая Луна 6 день 9 ноября Первая четверть 7 день 10 ноября Растущая Луна 8 день 11 ноября Растущая Луна 9 день 12 ноября Растущая Луна 10 день 13 ноября Растущая Луна 11 день 14 ноября Растущая Луна 12 день 15 ноября Растущая Луна 13 день 16 ноября Полнолуние 14 день 17 ноября Убывающая Луна 15 день 18 ноября Убывающая Луна 16 день 19 ноября Убывающая Луна 17 день 20 ноября Убывающая Луна 18 день 21 ноября Убывающая Луна 19 день 22 ноября Убывающая Луна 20 день 23 ноября Убывающая Луна 21 день 24 ноября Последняя четверть 22 день 25 ноября Убывающая Луна 23 день 26 ноября Убывающая Луна 24 день 27 ноября Убывающая Луна 25 день 28 ноября Убывающая Луна 26 день 29 ноября Убывающая Луна 27 день 30 ноября Убывающая Луна 28 день

Влияние Луны на человека

Лунный цикл немного короче календарного месяца и составляет 28 – 29 дней. Он делится на несколько фаз, каждая из которых имеет особое влияние на самочувствие человека.

Полнолуние – это время, когда стоит быть максимально осмотрительными, ведь именно в это время человек наиболее склонен к необдуманным и немедленным действиям. И не всегда такие поступки оказываются лучшим решением проблемы.

У Луну, что спадает, нужно приготовиться к тому, что реакции человека обостряются. Лучше уделить время себе и своим увлечениям, не браться за много новых дел и не подвергать себя стрессу.

Новая Луна – это идеальное время для начала любых дел, а вот Месяц, растущей Луны – это те дни, когда нужно реализовать все задуманное ранее.

В ноябре есть несколько чрезвычайно удачных дат – например 5 и 28 ноября. Но есть и две опасные даты, в которые лучше ничего важного не делать – а именно 12 и 13 ноября.