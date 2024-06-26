Лунный календарь покупок на июль: в какие дни лучше всего делать покупки, а когда нельзя
Каждого месяца есть успешные и неудачные дни для покупок, поэтому стоит обращать на них внимание, что понять в каких день согласно календарю и фазам Луны можно тратить средства, а когда надо отказаться это делать.
Фазы Луны имеют заметное влияние на нашу жизнь, пишут Porady 24. Именно поэтому очень важно обращать на них внимание и определять для себя оптимальные дни стрижек, посадки овощей на огороде или совершения покупок.
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По лунному календарю, если совершить покупки в правильный день, то они будут удачными и дольше прослужат, а вот в неблагоприятные дни не стоит ничего покупать, поскольку вы только потеряете деньги, а вещи быстро испортятся или поломаются.
Лунный календарь покупок на июль
Чтобы покупки смогли вас радовать как можно дольше, делайте их в благоприятные дни. Энергетическая фаза Луны приведет к тому, что вы приобретете вещь по акции, получите вдвое больше пользы от покупок или найдете в магазине то, что давно искали.
Лучше всего делать покупки в Новолуние. Она хорошо влияет на энергетическое поле человека и привлекает новые возможности. В этот период можно покупать любую одежду, косметику, мебель или технику. По словам астрологов, в это время полезно планировать отпуск и даже покупать билеты на поезд или самолет.
Названы лучшие дни для шопинга / Фото Pexels
Быть осторожными с покупками надо во время Полнолуния. В общем Полнолуние имеет несколько негативное влияние на человека, поэтому от любых покупок лучше отказаться, если в них нет необходимости. Расходы стоит перенести на другой день, потому что приобретенные товары вам перестанут нравиться очень быстро.
Убывающая Луна подходит для покупок, но надо быть очень осторожными, потому что в это время хочется купить лишних вещей, которые вам будут ненужными. Астрологи советуют подходить к покупкам взвешенно и руководствоваться только списком вещей, которые вам действительно необходимы.
Лучшим временем для покупок является фаза Угасающей Луны. В этот период можете покупать все, что вам заблагорассудится. Потраченные средства принесут удовольствие и подарят положительные эмоции. Кроме того, с финансами вам будет везти на работе.
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|Растущая луна
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|Растущая луна
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|22 июля
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|Убывающая луна
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|24 июля
|Убывающая луна
|17 день
|25 июля
|Убывающая луна
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|26 июля
|Убывающая луна
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|20 день
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|24 день