Лунный календарь покупок на июль: в какие дни лучше всего делать покупки, а когда нельзя

Каждого месяца есть успешные и неудачные дни для покупок, поэтому стоит обращать на них внимание, что понять в каких день согласно календарю и фазам Луны можно тратить средства, а когда надо отказаться это делать.

Фазы Луны имеют заметное влияние на нашу жизнь, пишут Porady 24. Именно поэтому очень важно обращать на них внимание и определять для себя оптимальные дни стрижек, посадки овощей на огороде или совершения покупок.

Обратите внимание Остерегайтесь этих 5 опасных дней: лунный календарь на июль

По лунному календарю, если совершить покупки в правильный день, то они будут удачными и дольше прослужат, а вот в неблагоприятные дни не стоит ничего покупать, поскольку вы только потеряете деньги, а вещи быстро испортятся или поломаются.

Лунный календарь покупок на июль

Чтобы покупки смогли вас радовать как можно дольше, делайте их в благоприятные дни. Энергетическая фаза Луны приведет к тому, что вы приобретете вещь по акции, получите вдвое больше пользы от покупок или найдете в магазине то, что давно искали.

Лучше всего делать покупки в Новолуние. Она хорошо влияет на энергетическое поле человека и привлекает новые возможности. В этот период можно покупать любую одежду, косметику, мебель или технику. По словам астрологов, в это время полезно планировать отпуск и даже покупать билеты на поезд или самолет.



Названы лучшие дни для шопинга / Фото Pexels

Быть осторожными с покупками надо во время Полнолуния. В общем Полнолуние имеет несколько негативное влияние на человека, поэтому от любых покупок лучше отказаться, если в них нет необходимости. Расходы стоит перенести на другой день, потому что приобретенные товары вам перестанут нравиться очень быстро.

Убывающая Луна подходит для покупок, но надо быть очень осторожными, потому что в это время хочется купить лишних вещей, которые вам будут ненужными. Астрологи советуют подходить к покупкам взвешенно и руководствоваться только списком вещей, которые вам действительно необходимы.

Лучшим временем для покупок является фаза Угасающей Луны. В этот период можете покупать все, что вам заблагорассудится. Потраченные средства принесут удовольствие и подарят положительные эмоции. Кроме того, с финансами вам будет везти на работе.