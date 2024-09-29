Лунный календарь покупок на октябрь: в какие дни нельзя ничего покупать

Многие люди обращают внимание на фазы Луны, от которых зависит немало факторов. К примеру, есть определенные периоды, когда не стоит делать никаких покупок, поскольку они не принесут никакой пользы.

Астрологи однозначно скажут о том, что фазы Луны имеют заметное влияние на нашу жизнь, пишут Porady 24. Именно поэтому важно обращать внимание не только на календарь стрижек и посадки овощей на огороде, но и на удачные дни для совершения покупок.

Читайте также Лунный календарь стрижек на октябрь 2024: в какие дни категорически нельзя стричь волосы

Согласно календарю покупок, если некоторые вещи приобрести в определенный день, то они будут удачными и дольше прослужат. В неблагоприятные дни надо ограничить себя от покупок, поскольку вы только потратите деньги зря.

Лунный календарь на октябрь

Чтобы иметь максимальную пользу от покупок, делайте их в благоприятные дни. Вы не только попадете на хорошую акцию, но и получите гораздо большую пользу от приобретенных вещей.

Лучше всего покупки делать в период, когда Луна растет. Также астрологи говорят, что покупки можно совершать в определенные периоды, которые являются удачными для финансовых операций.

1 октября – 3 октября: Луна в фазе роста, благоприятное время для важных покупок, особенно техники и товаров длительного пользования.

10 октября – 11 октября: 11 октября: удачное время для покупок товаров для дома, мебели, одежды и драгоценностей.

15 октября – 17 октября: 17 октября: дни подходят для покупок продуктов питания, бытовой химии и вещей для домашнего хозяйства.

22 октября – 24 октября: отличное время для приобретения одежды одежды и драгоценностей: отличное время для приобретения одежды, обуви и других практичных товаров.

В период с 4 по 9 октября и с 18 по 21 октября стоит совершать нейтральные покупки. Этот период благоприятен для вещей, не требующих больших затрат. В октябре есть несколько периодов Новолуния или убывающей Луны, когда стоит избегать серьезных расходов или покупок техники.

12 октября – 13 октября: не рекомендуется покупать дорогие вещи или делать импульсивные покупки.

28 октября – 30 октября: время неблагоприятное для покупок, стоит отложить их, поскольку приобретенный товар быстро поломается.

Следуя этим советам, вы сможете определить лучшие дни для покупок, которые принесут вам пользу и воздержаться от походов в магазины в Полнолуние и убывающую Луну, которые являются негативными для покупок.