Лунный календарь посадки растений: точные даты когда можно что-то сажать, а когда нет

В мае есть определенные дни, когда можно или нельзя сажать овощи и цветы. Посевной календарь даст вам точное понимание, когда можно заниматься садоводством и сажать овощи, а когда лучше от огородных дел отказаться.

Май – активный месяц для посадки овощей, пишут Porady 24. Также важно не забывать в этот период подпитывать растения, поливать, осуществлять профилактическую обработку от болезней и вредителей. Чтобы все успешно сделать, советуем воспользоваться лунным календарем посадки растений.

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Лунный календарь посадки растений

В какие дни лучше всего что-то сажать: 3, 4, 11 – 13, 19 – 22, 24 – 27, 30, 31 мая.

В какие дни нельзя ничего сажать: 1, 2, 7 – 9, 23, 28, 29 мая.

Согласно посевному календарю, хорошо что-то сажать в Новый месяц, когда Полнолуние – лучше отложить любые огородные дела. Также следует быть осторожными в период Убывающей Луны, а вот когда она Угасающая Луна, то можно осуществлять садоводство и посадку растений.



Определены дни, когда можно и нельзя сажать растения / Фото Pexels

Что сажают в мае

В последний месяц весны сажают картофель, зелень, овощи, капустные и бобовые. В первой половине мая можете осуществлять посадку моркови, картофеля, кукурузы, чеснока, редиса, огурцов, кабачков, бобовых и тыквенных.

Вторая половина месяца подходит для посадки баклажанов, капусты, помидоров, перца, пастернака, лука. В определенные дни по лунному календарю также можно подкармливать и поливать овощи и обрабатывать от вредителей.

Что касается цветов, то май подходит для посадки теплолюбивых цветов: незабудок, фиалок, рудбекий. Если хотите посадить молодые деревья, то выбирайте на майскую посадку яблоню, вишню, черешню, абрикос или сливу.