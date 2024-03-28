Лунный календарь стрижек на апрель 2024: в какие дни нельзя стричь волосы

Чтобы понять, в какой именно день надо стричь волосы, обращайтесь к лунному календарю стрижек. Он поможет вам подобрать правильный день для посещения парикмахера или же предостережет от нежелательного похода.

От периода стрижки зависит, как будут проходить ваши дни. Лунный календарь стрижек подобрал все рекомендации на каждый день, пишут Porady 24.

К теме Лунный календарь покупок на апрель: в какие дни нельзя тратить ни на что деньги

Благодаря расписанным рекомендациям вы не только сможете улучшить свою жизнь, но и узнаете, как помешать опасности и чего стоит ожидать в будущем.

По лунному календарю на апрель 2024 года циклическая смена фаз луны будет проходить в такой последовательности:

Новолуние – 8 апреля;

Полнолуние – 24 апреля;

Растущая луна – 9 – 23 апреля;

Убывающая луна – 25 – 30 апреля.

Учитывая особенность влияния луны на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше всего стричь волосы в этом месяце:

1 апреля – не стоит в этот день стричь волосы, поскольку в жизни вас могут ждать разочарования – развод или потеря работы.

2 апреля – стричь волосы в этот день нежелательно, поскольку можете начать испытывать стресс и будете быстро истощаться.

3 апреля – стрижка принесет успех во многих начинаниях, однако посещать парикмахера надо в первой половине дня.

4 апреля – не рекомендуется в этот день посещать салон, стрижка не принесет в вашу жизнь ничего хорошего.

5 апреля – один из самых негативных дней для любых действий с волосами.



Названы лучшие и худшие дни для стрижки волос / Фото Pexels

6 апреля – неблагополучный день для стрижки волос. Поход к парикмахеру может привести к ссорам.

7 апреля – новая прическа подарит волосам идеальный вид. После стрижки они станут блестящими, густыми и здоровыми.

8 апреля – стрижка в этот день может привести к дискомфорту. У вас начнутся постоянные переживания за родных.

9 апреля – очень удачный день для стрижки, если вы хотите ненадолго сменить имидж, потому что волосы начнут быстро отрастать.

10 апреля – избегайте стрижки в этот день, потому что после нее вам будет постоянно несчастье.

11 апреля – стрижка хорошо повлияет на вашу жизнь, вам будет все удаваться, но волосы будут более поврежденными.

12 апреля – стрижка в этот день позволит избежать проблем со здоровьем.

13 апреля – стрижка в этот день принесет благополучие.

14 апреля – день благополучный для любых манипуляций с волосами.

15 апреля – день результативной смены имиджа.



Лунный календарь стрижек на апрель / Фото Pexels

16 апреля – хороший день для смены имиджа. Вероятно, с новой прической вы привлечете в свою жизнь вторую половинку.

17 апреля – не стоит стричь волосы в этот день. Может снизиться ваша активность и энергичность.

18 апреля – этот день нейтральный для смены имиджа, ведь не несет собой ни плохого влияния, ни хорошего.

19 апреля – неудачный день для стрижки, поскольку после нее у вас могут возникнуть долговременные ссоры в семье.

20 апреля – нейтральный день для стрижки волос. Ничего хорошего или очень плохого с вами не случится.

21 апреля – стрижка плохая тем, что помешает осуществить задуманное.



Стричь волосы лучше по лунному календарю / Фото Pexels

22 апреля – замечательный день для стрижки. После смены имиджа вы откроете в себе новые способности и таланты.

23 апреля – хороший день для стрижки волос, который привлечет материальное благополучие.

24 апреля – неблагополучное время для стрижки волос. Через некоторое время они станут ломкими, тонкими и начнут выпадать.

25 апреля – хороший день для процедур с волосами, а также для смены имиджа.

26 апреля – удачное время для стрижки волос. Даже если подстричь только кончики, волосы станут сильными и крепкими. Расти они будут медленно, однако будут густые и здоровые.

27 апреля – стрижка в этот день сделает вас привлекательнее и улучшит финансовое состояние.

28 апреля – смена имиджа усилит респектабельность, однако стричь очень коротко волосы не рекомендуется.

29 апреля – не стригите волосы в этот день, ведь у вас могут возникнуть плохие привычки

30 апреля – стрижка в этот день позволит решить материальные вопросы, а также улучшит общее состояние здоровья.

Благодаря этим рекомендациям, вы сможете узнать идеальный день для стрижки волос и избежать, вероятных, проблем, если бы вы подстриглись в нерекомендованные дни.