Когда в ноябре сменить прическу, а в какие дни –нельзя: лунный календарь стрижек
Лунный календарь стрижек позволяет легко определить благоприятный день для любой процедуры с волосами. Ориентируясь на календарь стрижек, можно легко понять, какой день для стрижки лучше выбрать. Лунный календарь помогает выбрать день, благодаря которому можно достичь успехов, избежать проблем и неурядиц.
Время и период стрижки зависит от того, как будут проходить ваши дни, пишут Porady 24. С помощью календаря стрижек, вы сможете выбрать день, который улучшит вашу жизнь и обойти те дни, которые могут принести в будущем проблемы.
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Астрологи говорят, что лунный календарь стрижек действительно имеет заметное влияние на жизнь человека, поэтому к нему стоит прислушаться.
По лунному календарю на ноябрь 2024 года циклическая смена фаз луны будет проходить в такой последовательности
- Новолуние – 1 ноября;
- Растущая Луна – со 2 по 15 ноября;
- Полнолуние – 16 ноября;
- Убывающая Луна – с 17 по 30 ноября.
С учетом особенностей влияния Луны на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в этом месяце:
1 ноября – стрижка боб является трендом этой осени, поэтому можете сделать ее в первый день нового месяца.
2 ноября – если сегодня вы обрежете секущиеся кончики, то волосы будут выглядеть ухоженными и послушными до следующей стрижки.
3 ноября – дата наполнена сильной энергией. Если хотите иметь красивые волосы, то нужно в этот день хорошо о них позаботиться
4 ноября – сегодня можете делать любую стрижку или прическу. Позвольте себе делать то, чего давно хотели, но боялись.
5 ноября – неудачный день для стрижки. Лучше отложить поход к парикмахеру.
6 ноября – если подрезать волосы в этот день, то весь месяц у вас не будет возникать никаких проблем с укладкой.
7 ноября – неудачный день, чтобы делать кардинальные изменения в своей внешности. Лучше уделите больше внимания уходу за волосами.
8 ноября – сегодня можно решиться и самостоятельно подрезать кончики своих волос. Это намного проще, чем вам может показаться, на первый взгляд.
9 ноября – удачный день для стрижки или окрашивания. Чтобы вы себе не выбрали, фаза луны удачно отразится на ваших волосах.
10 ноября – замечательный день для стрижки. Она получится удачной, освежит вас и подарит огромный спектр эмоций.
11 ноября – энергетически наполненный день. Стрижка в такой период принесет вам успех на работе.
12 ноября – в этот день лучше не стричься. Однако изменение цвета волос будет удачным решением. Выбирайте оттенок кардинально противоположный своему.
13 ноября – хороший день для стрижки или окрашивания волос. Любые манипуляции мастера пойдут вам на пользу.
14 ноября – если подрезать волосы в этот день, то они будут непослушными и медленно расти.
15 ноября – избавляться от большой длины волос не стоит. Лучше просто подрезать кончики.
16 ноября – решитесь на те изменения, которых давно хотели, но не делали из-за определенных предубеждений. Любые рискованные действия с волосами в этот день будут иметь положительные последствия.
17 ноября – лучше не красить волосы в этот день, поскольку краска будет иметь плохое влияние, а волосы начнут чаще выпадать.
18 ноября – обладательницам волнистых волос, которые стремятся их постоянно выровнять, можно решиться сегодня на стрижку. Эффект вас приятно удивит.
19 ноября – сделайте модную челку-шторку. Пряди волос лягут аккуратно и с ними не будет проблем во время будущих укладок.
20 ноября – удачное время для домашних стрижек. Попробуйте самостоятельно избавиться от секущихся кончиков.
21 ноября – полезный день для похода к парикмахеру. Можете кардинально изменить свою стрижку и прическу и даже цвет волос.
22 ноября – если укоротить волосы в этот день, то существует вероятность привлечь финансовые проблемы.
23 ноября – благополучное время для челки. Если вы волновались, что вам будет трудно укладывать челку, то ее послушность вас приятно удивит.
24 ноября – рекомендовано в этот день посетить парикмахера. Стрижка подарит вам свежий и омоложенный вид.
25 ноября – отличное время для рискованных экспериментов. Если всю жизнь были брюнеткой, то сегодня можете стать блондинкой.
26 ноября – стрижка, сделанная в этот день, спровоцирует снижение вашей физической силы и работоспособности.
27 ноября – посвятите вечер домашнему уходу для волос. Воспользуйтесь самодельной маской или специальными маслами, чтобы улучшить состояние шевелюры.
28 ноября – новая прическа будет способствовать налаживанию личных отношений с близкими.
29 ноября – откажитесь от химических салонных процедур по уходу за волосами.
30 ноября – стрижка, сделанная сегодня, будет вам к лицу. Также в этом вы убедитесь благодаря комплиментам от окружающих.