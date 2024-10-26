Коли у листопаді змінити зачіску, а в які дні – не можна: місячний календар стрижок

Місячний календар стрижок дозволяє легко визначити сприятливий день для будь-якої процедури з волоссям. Орієнтуючись на календар, можна легко зрозуміти, коли відвідати перукаря. Він допомагає обрати день, завдяки якому можна досягнути успіхів, уникнути проблем та негараздів.

Час і період стрижки залежить від того, як будуть проходити ваші дні, пишуть Поради 24. За допомогою календаря стрижок, ви зможете вибрати день, який покращить ваше життя та оминути ті дні, які можуть принести в майбутньому негаразди.

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Астрологи кажуть, що місячний календар стрижок справді має помітний вплив на життя людини, тому до нього варто прислухатися.

За місячним календарем на листопад 2024 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності

Молодик – 1 листопада;

– 1 листопада; Зростаючий Місяць – з 2 по 15 листопада;

– з 2 по 15 листопада; Повний Місяць – 16 листопада;

– 16 листопада; Спадаючий Місяць – з 17 по 30 листопада.

З урахуванням особливостей впливу місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся в цьому місяці:

1 листопада – стрижка боб є трендом цієї осені, тому можете зробити її в перший день нового місяця.

2 листопада – якщо сьогодні ви обріжете посічені кінчики, то волосся буде виглядати доглянутим і слухняним до наступної стрижки.

3 листопада – дата наповнена сильною енергією. Якщо хочете мати красиве волосся, то потрібно цього дня добре про нього подбати

4 листопада – сьогодні можете робити будь-яку стрижку чи зачіску. Дозвольте собі робити те, чого давно хотіли, але боялися.

5 листопада – невдалий день для стрижки. Краще відкласти похід до перукаря.

6 листопада – якщо підрізати волосся у цей день, то весь місяць у вас не виникатиме жодних проблем з укладкою.

7 листопада – невдалий день, щоб робити кардинальні зміни у своїй зовнішності. Краще надайте більше уваги догляду за волоссям.

8 листопада – сьогодні можна наважитися і самостійно підрізати кінчики свого волосся. Це набагато простіше, ніж вам може здатися, на перший погляд.

9 листопада – вдалий день для стрижки чи фарбування. Щоб ви собі не обрали, фаза місяця вдало відобразиться на вашому волоссі.

10 листопада – чудовий день для стрижки. Вона вийде вдалою, освіжить вас та подарує величезний спектр емоцій.

11 листопада – енергетично наповнений день. Стрижка у такий період принесе вам успіх на роботі.

12 листопада – у цей день краще не стригтися. Проте зміна кольору волосся буде вдалим рішенням. Обирайте відтінок кардинально протилежний своєму.

13 листопада – гарний день для стрижки чи фарбування волосся. Будь-які маніпуляції майстра підуть вам на користь.

14 листопада – якщо підрізати волосся у цей день, то воно буде неслухняним та повільно ростиме.

15 листопада – позбуватися великої довжини волосся не варто. Краще просто підрізати кінчики.

16 листопада – наважтеся на ті зміни, яких давно хотіли, але не робили через певні упередження. Будь-які ризиковані дії з волоссям у цей день матимуть позитивні наслідки.

17 листопада – краще не фарбувати волосся в цей день, оскільки фарба матиме поганий вплив, а волосся почне частіше випадати.

18 листопада – власницям хвилястого волосся, які прагнуть його постійно вирівняти, можна наважитися сьогодні на стрижку. Ефект вас приємно здивує.

19 листопада – зробіть модну чолку-шторку. Пасма волосся ляжуть акуратно та із ними не буде проблем під час майбутніх укладок.

20 листопада – вдалий час для домашніх стрижок. Спробуйте самостійно позбутися посічених кінчиків.

21 листопада – корисний день для походу до перукаря. Можете кардинально змінити свою стрижку та зачіску й навіть колір волосся.

22 листопада – якщо вкоротити волосся у цей день, то існує ймовірність притягнути фінансові проблеми.

23 листопада – благополучний час для чубчика. Якщо ви хвилювалися, що вам буде важко вкладати чубчик, то його слухняність вас приємно здивує.

24 листопада – рекомендовано в цей день відвідати перукаря. Стрижка подарує вам свіжий та омолоджений вигляд.

25 листопада – чудовий час для ризикованих експериментів. Якщо все життя були брюнеткою, то сьогодні можете стати блондинкою.

26 листопада – стрижка, зроблена у цей день, спровокує пониження вашої фізичної сили та працездатності.

27 листопада – присвятіть вечір домашньому догляду для волосся. Скористайтеся саморобною маскою чи спеціальними оліями, щоб покращити стан шевелюри.

28 листопада – нова зачіска сприятиме налагодженню особистих відносин із близькими.

29 листопада – відмовтеся від хімічних салонних процедур по догляду за волоссям.

30 листопада – стрижка, зроблена сьогодні, буде вам личити. Також у цьому ви переконаєтеся завдяки компліментам від оточуючих.