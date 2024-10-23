Рідке миття волосся здатне спричинити проблеми зі шкірою голови й призвести до втрати волосся, пише Vogue.

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Миття волосся залежить від кількох факторів. Жінки з сухою шкірою голови, які не використовують багато засобів для укладки, миють волосся раз на тиждень. Саме так робить Джулія Робертс.

Якщо ж ви часто укладаєте волосся та використовуєте сухий шампунь, тоді волосся треба мити кожних 2 – 3 дні. Дехто каже, що занадто часто не варто мити волосся, втім рідке миття теж має небажані наслідки.

Єдиного правила, як часто мити волосся – немає. Однак, якщо відчуваєте свербіж чи помічаєте жирність на волоссі, тоді треба вдатися до частішого миття. Окрім того, фахівці виділили 5 ознак того, що волосся миється недостатню кількість разів.

Жирне волосся

Це одна з найочевидніших ознак. Якщо помічаєте жирне коріння та відсутність об’єму, тоді волосся треба мити. Надлишки шкірного сала на шкірі голови зроблять волосся важким. Жирне волосся створює середовище для розмноження бактерій, тому не нехтуйте правилом миття волосся одразу після того, як побачите, що воно жирне.



Мийте волосся після того, як помітите жирність / Фото Pexels

Лупа

Вона не завжди є ознакою того, що ви рідко миєте волосся, однак шкіра постійно виробляє себум, який захищає волосся. Якщо мити волосся рідко, то себум почне накопичуватися на шкірі голови. З часом це призведе до накопичення бруду, жиру та мертвих частинок шкіри.

Відповідно на шкірі волосся створиться ідеальне середовище для розмноження мікроорганізмів. Недостатнє очищення розмножить дріжджовий гриб Malassezia, який живиться жиром зі шкірного сала.

Також на шкірі голови можуть відчуватися подразнення, які призводить до збільшення виробництва клітин і прискореного лущення шкіри.

Свербіж шкіри голови

Свербіж може прямо вказувати не лише на сухість голови, але й на недостатньо часте її миття. Засоби для кондиціонування, піт та відмерлі клітини шкіри можуть накопичуватися на шкірі, створюючи середовище для дріжджів Malassezia. Вони не лише сприяють утворенню лупи, але й можуть подразнювати шкіру голови та викликати свербіж.

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Тьмяне волосся

Накопичення залишків засобів для укладки та догляду можуть зробити волосся жорстким та зменшать його здатність відбивати світло. Повернути волоссю блиск може шампунь для глибокого очищення в поєднанні з кондиціонером.

Випадіння волосся

Якщо волосся занадто часто випадає, то це теж може бути ознакою недостатнього миття. Волосся може випадати через себорейний дерматит, у випадку, якщо голова миється рідко. Відповідно виробляється шкірне сало на голові, яке через прискорене вироблення призводить до запалення. Через це починає випадати волосся, однак точних даних з цього приводу ще немає.

Щоб шкіра голови була здоровою та без подразнень, регулярно мийте волосся, щоб зберегти його природний блиск.