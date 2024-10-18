З віком витончення волосся, на жаль, неминуче. Та це не означає, що ви маєте назавжди змиритися з тонкими пасмами. Насправді є кілька досить простих речей, які ви можете зробити самостійно, аби покращити стан свого волосся, пише Woman`s World.

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Зробіть скраб для шкіри голови

Коли мертві клітини шкіри та залишки продуктів для догляду за волоссям накопичуються на шкірі голови, ріст волосся може суттєво сповільнитися. Але це не значить, що з цим не можна впоратися: ви можете самі приготувати скраб для шкіри голови. Наприклад, ви можете використати цукор та розмаринову олію, або ж готовий скраб з магазину.

Це допоможе усунути будь-який бруд та шкіру, що лущиться, а також може допомогти з накопиченням лупи.

Використовуйте маски для волосся

Посічені кінчики – це те, що може зіпсувати будь-яку зачіску. І для того, щоб запобігти їхній появі, ви можете використовувати маски для волосся. Всього одного використання на тиждень буде цілком достатньо для глибокого зволоження та оздоровлення волосся. Маска допоможе зволожити кінчики та знизити ламкість, яка призводить до випадіння волосся.



Маска для волосся дуже важлива / Фото Pexels

Не забувайте про кондиціонер

Маски – це дуже важливо, але й бальзам-ополіскувач може стати у пригоді. Не забувайте після кожного миття голови користуватися бальзамом перед шампунем для того, щоб створити бар'єр, який завадить шампуню позбавляти волосся усіх важливих натуральних жирів.

Часто саме "надто глибоке" очищення шампунем і призводить до сухості та ламкості волосся.

Використовуйте правильну техніку розчісування

Можливо, ви звикли проводити щіткою від самих коренів до кінчиків, перукарі переконують, що така техніка може призвести до псування волосся та пошкодження усієї засічки.

Натомість краще починати з кінчиків і поступово просуватися вгору – так ви уникнете утворення клубків у волоссі та мінімізуєте його випадіння та пошкодження.