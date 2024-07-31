Лунный календарь стрижек на август 2024: в какие дни нельзя стричь волосы
Календарь стрижек на месяц помогает определить дни, когда стоит стричь волосы, а когда этого делать не стоит. С помощью фаз Луны можно легко понять, когда планировать поход к парикмахеру, а когда лучше стрижку перенести.
От дня стрижки могут зависеть ваши дни, пишут Советы 24. Вам необходимо лишь выбрать тот день, когда по фазам Луны стрижка волос принесет в вашу жизнь позитив.
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Чтобы не привлечь в жизнь негативные события, лучше не стричь волосы в те дни, когда этого делать не стоит. По словам астрологов, лучше всего совершать любые манипуляции с волосами в период роста Луны.
По лунному календарю на август 2024 года циклическая смена фаз Луны будет проходить в такой последовательности:
- Убывающая Луна: 1 – 3 августа;
- Новая Луна: 4 – 5 августа;
- Растущая Луна: 6 – 18 августа;
- Полнолуние: 19 – 20 августа;
- Убывающая Луна: 21 – 31 августа.
Луна действительно способна влиять на судьбу и состояние человека, поэтому лучше обратитесь к советам, которые подскажут, когда же лучше стричь волосы в августе 2024 года.
1 августа – смена имиджа в этот день опасна, ведь можно причинить вред организму.
2 августа – хороший день для стрижки и окрашивания волос.
3 августа – стрижка в этот день оздоровит и принесет богатство.
4 августа – нейтральный день для укорачивания волос, впрочем стрижка повысит вашу уверенность в себе.
5 августа – день не слишком удачный для стрижки, отложите поход к парикмахеру.
6 августа – если вы не запланировали больших изменений, то стрижка пойдет вам на пользу.
7 августа – стрижка усилит вашу харизму и повысит уверенность в себе.
8 августа – любые манипуляции с волосами сделают вас более успешными и трудолюбивыми.
9 августа – стрижка в этот день поможет решить материальные вопросы и улучшит состояние вашего здоровья.
10 августа – стрижка в этот день получится идеальной и улучшит вам настроение.
Лунный календарь стрижек на август 2024 / Фото Unsplash
11 августа – астрологи не рекомендуют стричь волосы сегодня, ведь у вас могут возникнуть финансовые проблемы.
12 августа – если вы запланировали значительные изменения, то стрижка пойдет вам на пользу.
13 августа – стрижка усилит вашу харизму и повысит уверенность в себе.
14 августа – неудачный день для похода к парикмахеру, ведь стрижка может привести к разочарованию.
15 августа – смена имиджа поможет решить материальные проблемы.
16 августа – поход к парикмахеру в этот день может привести к разочарованию.
17 августа – смена имиджа усилит вашу внутреннюю энергию и красоту.
18 августа – от стрижки в этот день лучше воздержаться, ведь у вас могут появиться плохие привычки.
19 августа – в этот день лучше воздержаться от смены имиджа, чтобы не навлечь беду.
20 августа – стригитесь в этот день, чтобы обеспечить прилив денег и положительных эмоций.
Календарь стрижек на август 2024 / Фото Unsplash
21 августа – стрижка в этот день наделит вас творческой самореализацией и радостью к жизни.
22 августа – отложите поход к парикмахеру в этот день. После стрижки у вас может ухудшиться зрение.
23 августа – в этот день лучше воздержаться от смены имиджа, чтобы не навлечь беду.
24 августа – от стрижки лучше воздержаться, ведь у вас могут появиться плохие привычки, а также возрастет тяга к алкоголю.
25 августа – поход к парикмахеру в этот день поставит под угрозу ваше физическое и психическое здоровье.
26 августа – смена имиджа усилит внутреннюю энергию и красоту.
27 августа – поход к парикмахеру в этот день может привести к разочарованию.
28 августа – не рекомендуется сегодня посещать парикмахерскую. Неблагоприятный день для смены имиджа.
29 августа – благоприятный день для смены имиджа. Подстриженные волосы будут выглядеть здоровыми и ухоженными.
30 августа – лучший период для стрижки волос. Стрижка в этот день поможет вам решить проблемы в бизнесе.
31 августа – нейтральный день для смены имиджа. Стрижка не сделает кардинальных изменений в вашей жизни.