Независимо от того, красите ли вы волосы самостоятельно, или ходите в салон к парикмахеру, слишком частое окрашивание может быть вредным для ваших волос. Если перестараться с окрашиванием, то ваши пряди могут быть ломкими, а кончики – посеченными.

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Особенно вредно частое окрашивание для тех, кто осветляет свои волосы и использует отбеливатели или другие красители, которые способны обнажить кортекс волос, делая его уязвимым к ломкости. Если же использовать качественную краску правильно и не часто – можете быть безопасны в том, что волосы останутся здоровыми.

Как часто можно красить волосы

Для повторного окрашивания волос лучше всего подождать 4 – 6 недель. Месяц или полтора после окрашивания достаточно для того, чтобы уменьшить риск повреждения волос.



Как часто можно красить волосы / Фото Unsplash

Однако окрашивание может зависеть и от типа ваших волос. Если они растут быстро, то вам может понадобиться регулярное окрашивание. К примеру, брюнеткам, которые красятся в светлый цвет, может понадобиться окрашивание быстрее, чтобы закрасить темные волосы на корнях.

Вы должны помнить, что наши волосы очень деликатное, поэтому избегайте окрашивания как можно дольше, чтобы сохранить целостность волос. Для того, чтобы цвет краски держался долго – избегайте чрезмерного мытья головы. Частое использование шампуня лишает волосы натуральных масел и может сделать сухими.