Незалежно від того, чи фарбуєте ви волосся самостійно, чи ходите в салон до перукаря, занадто часте фарбування може бути шкідливим для вашого волосся. Якщо перестаратися з фарбуванням, то ваші пасма можуть бути ламкими, а кінчики – посіченими.

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Особливо шкідливим є часте фарбування для тих, хто висвітлює своє волосся та використовує відбілювачі чи інші барвники, які здатні оголити кортекс волосся, роблячи його вразливим до ламкості. Якщо ж використовувати якісну фарбу правильно та не часто – можете бути безпечні в тому, що волосся залишиться здоровим.

Як часто можна фарбувати волосся

Для повторного фарбування волосся найкраще почекати 4-6 тижнів. Місяць чи півтора після фарбування достатньо для того, щоб зменшити ризик пошкодження волосся.



Як часто можна фарбувати волосся / Фото Unsplash

Однак фарбування може залежати й від типу вашого волосся. Якщо воно росте швидко, то вам може знадобитися регулярніше фарбування. До прикладу, брюнеткам, які фарбуються у світлий колір, може знадобитися фарбування швидше, щоб зафарбувати темне волосся на коренях.

Ви повинні пам’ятати, що наше волосся дуже делікатне, тому уникайте фарбування якомога довше, щоб зберегти цілісність волосся. Для того, щоб колір фарби тримався довго – уникайте надмірного миття голови. Часте використання шампуню позбавляє волосся натуральних олій та може зробити сухим.