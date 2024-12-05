Подготовьтесь к плодородным дням: посевной календарь на 2025 год

Очень часто огородники и садоводы ориентируются на лунный календарь при планировании работ на участке. Луна может влиять на рост и развитие растений, поэтому пренебрегать удачными и опасными датами не стоит.

Посевной календарь – это незаменимый инструмент для каждого дачника, который хочет собрать богатый урожай, сообщает 24 Канал. Он не только учитывает погодные условия, но и влияние фаз Луны на рост растений. И подробный лунный календарь на 2025 год поможет уследить за всеми важными задачами и получить максимальную пользу от работы на земле.

Интересно Вы держали яйца в холодильнике неправильно: вот, как это надо делать

Январь

В январе подготовка к садово-огородному сезону только начинается. Это время идеально подходит для того, чтобы начать высевать семена на рассаду дома. Но учитывайте благоприятные даты для посева.

Помидоры – 5–6, 8–9, 15–16, 21–22 января.

Сладкий перец – 5–7, 10–12, 20–22 числа.

Баклажаны – 6–7, 9–11, 15–16, 23–24 января.

Сельдерей – 10–12, 16–17, 21–22.

Зелень – 8–9, 13–14, 18–19 января.

Февраль

В феврале продолжается посев культур в домашних условиях: для этого можно использовать ящики или специальные кассеты. Уделите особое внимание теплолюбивым культурам, ведь они требуют особенно много времени для развития.

Наиболее благоприятными для посева считаются такие даты – 1, 4, 5, 8 – 10, 18 – 19, 23 – 24, 27 числа.

Март

Когда начинается весна, уже можно высаживать ранние цветы, зелень и рассаду овощей. В этом месяце уже можно подкармливать и перекапывать почву, готовить субстрат и накрыть землю от морозов.

В самом начале месяца нужно обрезать деревья, пока они еще не проснулись окончательно. Вот удачные даты для посева рассады:

Помидоры – 4–5, 9–10, 15–16, 21–22.

Огурцы для теплиц – 6–7, 11–12, 18–19, 24–25.

Сладкий перец – 5–6, 10–12, 20–21

Капуста – 5–7, 14–15, 20–22.

Апрель

Этот месяц – это уже горячая пора для всех садоводов, ведь посевные работы набирают обороты. Уже можно высаживать саженцы растений – и деревьев, и кустов – а также сеять семена холодостойких культур. Проводить эти работы нужно 1, 4-5, 14 – 15, 19 – 20, 23 – 24, 28 апреля.

Май

1-3, 11, 16-17, 21-22, 25-26, 29-30 числа – это наиболее удачное время для работ и в саду, и на огороде. Начинают сажать картофель, но есть еще одна важная задача – до начала цветения деревьев садоводам нужно успеть опрыскать и удобрить сад.

Июнь

Это – период активного роста растений и начало ухода за ними в открытом грунте. В этом месяце можно высадить теплолюбивые растения и досеять некоторые культуры. Удачные числа для делать – 7 – 9, 12 – 14, 17 – 18, 21 – 22, 26.

Июль

Растения нуждаются в защите от солнца и качественного полива. Также нельзя забывать о том, чтобы избавляться от вредителей и сорняков на вашем участке. Удачные дни для работы – 4 – 6, 9, 11, 14 – 15, 18 – 20, 23 июля.

Август

Август – это время сбора основного урожая, но также уже нужно готовиться к осеннему сезону. Высейте культуры для осеннего потребления, а также сидераты для улучшения плодородия почвы. Делать это можно в такие даты: 1 – 2, 6 – 7, 10 – 12, 15 – 16, 19 – 20, 28 – 30.

Сентябрь

В сентябре активный садово-огородный сезон уже подходит к концу, и плавно начинается подготовка к зиме. Время высеять озимые культуры, сидераты и зеленые удобрения для восстановления почвы. 2 – 4, 8, 11 – 12, 15 – 16, 25 – 26, 30 число – удачные даты для большинства работ на участке.

Октябрь

Идеальное время для делать на участке – 1, 4 – 5, 8 – 9, 13 – 14, 22 – 23, 27 – 28 числа. Нужно высадить озимые и тепличные культуры, а в саду можно высадить саженцы кустов и деревьев. На клумбах нужно высадить многолетние цветы.

Ноябрь

Лучшие дни для посадок в этом году – это 1 – 2, 6, 9 – 10, 18 – 19, 23 – 25, 28 – 29 ноября. В этот месяц растения нужно укрыть от морозов, побелить деревья и собрать побеги для прививок деревьев.

Декабрь

Наиболее плодородные дни – это 2 – 3, 6 – 7, 15 – 17, 21 – 22, 25 – 26, 30 – 31 декабря. Позаботьтесь о защите от заморозков многолетних растений.