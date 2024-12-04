Оказывается, яйца надо хранить тупым концом к верху, пишет 24 Канал. Дело в том, что сверху в яйце находится воздух. Благодаря такому переворачиванию желток находится посередине яйца, не будет касаться воздушной камеры, поэтому они будут меньше портиться.

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Как правильно хранить яйца

Держать яйца также нужно на нижней полочке холодильника, а не на дверце. Мы их постоянно открываем, поэтому создается перепад температуры.

Обратите внимание на то, что мыть яйца перед тем, как ставить в холодильник – нельзя, поскольку разрушается защитный слой и через яйцо будет меньше времени храниться. Даже, если они немного грязные, то пусть такими и остаются. Помойте их уже перед самым хранением хозяйственным мылом, или содой с водой.

В сети даже бытует мнение, что яйца можно хранить очень долго. Для этого надо сделать раствор из воды и извести и поставить внутрь немытые яйца. Известковая масса покроет яичную скорлупу, поэтому туда не будут проникать никакие бактерии.



Яйца надо правильно хранить / Фото Pexels

Также яйца можно смазать вазелином, завернуть в бумагу и положить в корзину. Благодаря такому методу, яйца будут стоять довольно длительный период.

Яйца могут храниться в холодильнике 60 дней при температуре от 0 до +8°C, а без холодильника только 7 дней, поэтому храните их исключительно в холодном месте. Свежесть яиц можно легко проверить, опустив их в воду. Свежие будут находиться на дне, а старые – всплывут.

Также будьте осторожными с разбитым яйцом. Если вы случайно его разбили, тогда стоит сразу его использовать и не хранить долго в холодильнике.