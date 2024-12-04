Виявляється, яйця треба зберігати тупим кінцем до верху, пише 24 Канал. Річ у тому, що зверху в яйці знаходиться повітря. Завдяки такому перевертанню жовток знаходиться посередині яйця, не торкатиметься повітряної камери, тож вони будуть менше псуватися.

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Як правильно зберігати яйця

Тримати яйця також потрібно на нижній поличці холодильника, а не на дверцях. Ми їх постійно відкриваємо, тож створюється перепад температури.

Зверніть увагу на те, що мити яйця перед тим, як ставити в холодильник – не можна, оскільки руйнується захисний шар й через яйце буде менше часу зберігатися. Навіть, якщо вони трохи брудні, то нехай такими й залишаються. Помийте їх вже перед самим зберіганням господарським милом, чи содою з водою.

У мережі навіть побутує думка, що яйця можна зберігати дуже довго. Для цього треба зробити розчин з води та вапна й поставити всередину немиті яйця. Вапняна маса покриє яєчну шкарлупу, тож туди не будуть проникати жодні бактерії.



Яйця треба правильно зберігати / Фото Pexels

Також яйця можна змастити вазеліном, загорнути в папір та покласти в кошик. Завдяки такому методу, яйця будуть стояти доволі тривалий період.

Яйця можуть зберігатися в холодильнику 60 днів при температурі від 0 до +8°C, а без холодильника лише 7 днів, тому зберігайте їх виключно в холодному місці. Свіжість яєць можна легко перевірити, опустивши їх у воду. Свіжі будуть перебувати на дні, а старі – спливуть.

Також будьте обережними з розбитим яйцем. Якщо ви випадково його розбили, тоді варто одразу його використати й не зберігати довго в холодильнику.