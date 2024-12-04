Чайні пакетики – це найбільш зручний та простий варіант заварювання чаю, але якщо використати їх неправильно, ви можете втратити багато смаку та користі напою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Premium Steap.

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Віджимання чайних пакетиків

Це дуже спокусливо – віджати чайний пакетик прямо в чашку після його замочування, аби отримати максимум смаку та заварки. Втім, стиснення пакетика не вивільняє додатковий смак, як ви могли думати. Натомість чай тільки стане гіркішим через вміст дубильної кислоти в листі, яка й вивільняється під час витискання.

Це також може призвести до того, що ви випадково порвете пакетик, і частина чайного листя потрапить у чашку.

Ви не використовуєте пакетики повторно

Замість того, щоб насухо віджимати чайний пакетик, ви можете з його допомогою заварити другу чашку чаю. Щоправда, якість другого заварювання може залежати від типу чаю, який ви використовуєте. Повторне заварювання зеленого та білого чаїв пройде набагато краще, ніж друге використання чорного чаю.



Пакетики можна і потрібно використовувати повторно / Фото Pexels

Ви використовуєте неправильний тип чайних пакетиків

Чайні пакетики зараз бувають зовсім різних форм, розмірів та виготовлені з різних матеріалів. Втім, є кілька видів чайних пакетиків, які не варто використовувати, якщо ви не хочете, аби у вашому напої опинилися і деякі хімікати. Ось кілька прикладів:

Пластикові чайні пакетики . Більшість чайних пакетиків виготовляють з різноманітних типів пластику – харчового нейлону, поліпропілену тощо, і під час нагрівання вони можуть плавитися, а тоді пластмаси потрапляють до вас у чай.

. Більшість чайних пакетиків виготовляють з різноманітних типів пластику – харчового нейлону, поліпропілену тощо, і під час нагрівання вони можуть плавитися, а тоді пластмаси потрапляють до вас у чай. Відбілені чайні пакетики. Дуже часто чайні пакетики, які виготовляють із деревної та рослинної целюлози відбілюють хлором, аби зробити пакетик білішим, і в результаті невелика кількість токсичних сполук може потрапити і у ваш чай.

Залишаєте пакетик у чашці надовго

Тривалість настоювання чаю дуже залежить від типу листя, яке ви використовуєте. Дуже важливо дотримуватися інструкцій, що вказані на коробці з чаєм, адже тільки так ви досягнете ідеального смаку напою.

Ви використовуєте попередньо пакетований чай

Чай у пакетиках – це безперечно зручний варіант для поїздок та подорожей. Але якщо ви насолоджуєтеся чаєм вдома, ви можете не тільки заощадити час, але й пожертвувати якістю. Чайні пакетики з магазинів виготовляють із залишків поламаного чайного листя. Вони вже не придатні до використання як ціле листя чаю, і натомість у них додають трохи ефірних олій. Це призводить до меншого терміна зберігання та гіршого смаку напою.