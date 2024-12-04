Чайные пакетики – это наиболее удобный и простой вариант заваривания чая, но если использовать их неправильно, вы можете потерять много вкуса и пользы напитка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Premium Steap.

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Отжим чайных пакетиков отжимает чайные пакетики

Это очень соблазнительно – отжать чайный пакетик прямо в чашку после его замачивания, чтобы получить максимум вкуса и заварки. Впрочем, сжатие пакетика не высвобождает дополнительный вкус, как вы могли думать. Зато чай только станет горьким из-за содержания дубильной кислоты в листьях, которая и высвобождается во время выжимания.

Это также может привести к тому, что вы случайно порвете пакетик, и часть чайных листьев попадет в чашку.

Вы не используете пакетики повторно

Вместо того, чтобы насухо отжимать чайный пакетик, вы можете с его помощью заварить вторую чашку чая. Правда, качество второго заваривания может зависеть от типа чая, который вы используете. Повторное заваривание зеленого и белого чаев пройдет намного лучше, чем второе использование черного чая.



Пакетики можно и нужно использовать повторно / Фото Pexels

Вы используете неправильный тип чайных пакетиков

Чайные пакетики сейчас бывают совершенно разных форм, размеров и изготовлены из различных материалов. Впрочем, есть несколько видов чайных пакетиков, которые не стоит использовать, если вы не хотите, чтобы в вашем напитке оказались и некоторые химикаты. Вот несколько примеров:

Пластиковые чайные пакетики . Большинство чайных пакетиков изготавливают из различных типов пластика – пищевого нейлона, полипропилена и т.д., и при нагревании они могут плавиться, а тогда пластмассы попадают к вам в чай.

. Большинство чайных пакетиков изготавливают из различных типов пластика – пищевого нейлона, полипропилена и т.д., и при нагревании они могут плавиться, а тогда пластмассы попадают к вам в чай. Отбеленные чайные пакетики. Очень часто чайные пакетики, которые изготавливают из древесной и растительной целлюлозы отбеливают хлором, чтобы сделать пакетик белее, и в результате небольшое количество токсичных соединений может попасть и в ваш чай.

Оставляете пакетик в чашке надолго

Продолжительность настаивания чая очень зависит от типа листьев, которые вы используете. Очень важно придерживаться инструкций, что указаны на коробке с чаем, ведь только так вы достигнете идеального вкуса напитка.

Вы используете предварительно пакетированный чай

Чай в пакетиках – это бесспорно удобный вариант для поездок и путешествий. Но если вы наслаждаетесь чаем дома, вы можете не только сэкономить время, но и пожертвовать качеством. Чайные пакетики из магазинов изготавливают из остатков поломанных чайных листьев. Они уже не пригодны к использованию как целые листья чая, и вместо этого в них добавляют немного эфирных масел. Это приводит к меньшему сроку хранения и худшего вкуса напитка.