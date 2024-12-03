Для швидкого розморожування м’яса варто скористатися водою, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Діани Гологовець. Розморожування м’яса у воді вважається відносно безпечним способом.

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Як швидко розморозити м’ясо у воді

Спочатку м’ясо треба переставити в пакет із застібкою й щільно закрити. Цей пакет потрібен для того, щоб сире м’ясо не торкалося води, оскільки це може призвести до розмноження бактерій.

У глибоку миску наберіть води й занурте туди м’ясо. Тоді додайте 2 столові ложки солі та 2 столові ложки оцту. Залишіть його у воді за 10 хвилин і м’ясо буде готове до приготування.

Щоб воно швидко розморозилося, краще використовувати курячі крильця, лапки чи стегна. Великий шматок м’яса доведеться розморожувати набагато довше.

Швидке розморожування м’яса від блогерки: дивіться відео

У мережі є ще один цікавий спосіб розморожування м’яса за допомогою рису. Вам знадобиться сухий рис, мікрохвильова піч, щільний пакет чи тканина. Насипте у ємність сухий рис та помістіть у мікрохвильовку на 2 хвилини. М’ясо поставте у щільний пакет та замотайте тканиною. Далі опустіть огорнуте м’ясо в миску й засипте розігрітим рисом.

Час від часу рис потрібно повторно розігрівати, а м’ясо забрати вже після того, як воно розморозиться. Рис навіть можна використовувати для приготування гарніру. М’ясо завдяки такому лайфхаку не зіпсується, а залишиться смачним.