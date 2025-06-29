Не пропустите идеальные дни для посадки огорода: посевной календарь на июль

Посевной календарь – это незаменимый инструмент для огородников и садоводов, ведь именно он подсказывает, какие дни лучше всего подходят для посадки тех или иных растений. С ним вы достигнете наилучших результатов с минимумом усилий.

Июль – это время, когда лето и жара в разгаре, и это значит, что нужно не только собирать урожай различных культур, но и постоянно подсевать новые, сообщает 24 Канал. Поэтому делимся подробным лунным календарем, что поможет сделать это с максимальной выгодой для вас.

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Когда сеять овощи в июле 2025 года?

В июле можно посадить немало различных культур – но если вы хотите получить максимальный урожай, нужно сделать это в удачные дни.

Редис – 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30.

Фасоль – 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Укроп, руккола и петрушка – 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30.

Шпинат – 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30.

Капуста пекинская – 3, 4, 5, 6, 7, 27, 28, 29, 30, 31.

Свекла – 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Репа и редька – 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Когда сеять, сажать и пересаживать цветы в июле?

Июль – это месяц, когда все еще можно обогатить свою клумбу, посадив немало различных многолетних и однолетних цветов. Вот когда это делать:

Однолетние цветы – 1, 2, 4, 22, 27, 28, 29, 30, 31.

Двухлетние и многолетние цветы – 1, 2, 4, 22, 27, 28, 29, 30, 31.

Луковичные и клубневые цветы – 1, 2, 4, 22, 27, 28, 29, 30, 31.

Комнатные растения – 1, 2, 4, 22, 27, 28, 29, 30, 31.

Когда нельзя работать на огороде в июле?

В июле есть несколько дней, которые считаются чрезвычайно неблагоприятными для любых работ на огороде и посадок – и это 1, 13, 25, 26, 30 и 31. Впрочем, это не значит, что вы вообще ничего не можете сделать на даче. Вот несколько задач, которые можно выполнить: