Не пропустите идеальные дни для посадки огорода: посевной календарь на июль
- Посевной календарь на июль 2025 года указывает лучшие дни для посадки различных культур, включая редис, фасоль, укроп, шпинат, капусту, свеклу и цветы.
- Дни, когда не рекомендуется работать на огороде, включают 1, 13, 25, 26, 30 и 31 июля, но можно выполнять задачи, такие как рыхление почвы и удаление сорняков.
Посевной календарь – это незаменимый инструмент для огородников и садоводов, ведь именно он подсказывает, какие дни лучше всего подходят для посадки тех или иных растений. С ним вы достигнете наилучших результатов с минимумом усилий.
Июль – это время, когда лето и жара в разгаре, и это значит, что нужно не только собирать урожай различных культур, но и постоянно подсевать новые, сообщает 24 Канал. Поэтому делимся подробным лунным календарем, что поможет сделать это с максимальной выгодой для вас.
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Когда сеять овощи в июле 2025 года?
В июле можно посадить немало различных культур – но если вы хотите получить максимальный урожай, нужно сделать это в удачные дни.
- Редис – 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30.
- Фасоль – 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
- Укроп, руккола и петрушка – 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30.
- Шпинат – 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30.
- Капуста пекинская – 3, 4, 5, 6, 7, 27, 28, 29, 30, 31.
- Свекла – 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
- Репа и редька – 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
Когда сеять, сажать и пересаживать цветы в июле?
Июль – это месяц, когда все еще можно обогатить свою клумбу, посадив немало различных многолетних и однолетних цветов. Вот когда это делать:
- Однолетние цветы – 1, 2, 4, 22, 27, 28, 29, 30, 31.
- Двухлетние и многолетние цветы – 1, 2, 4, 22, 27, 28, 29, 30, 31.
- Луковичные и клубневые цветы – 1, 2, 4, 22, 27, 28, 29, 30, 31.
- Комнатные растения – 1, 2, 4, 22, 27, 28, 29, 30, 31.
Когда нельзя работать на огороде в июле?
В июле есть несколько дней, которые считаются чрезвычайно неблагоприятными для любых работ на огороде и посадок – и это 1, 13, 25, 26, 30 и 31. Впрочем, это не значит, что вы вообще ничего не можете сделать на даче. Вот несколько задач, которые можно выполнить:
- рыхление почвы;
- удаление сорняков;
- мульчирование и подкормка;
- профилактическая обработка растений от вредителей и болезней.